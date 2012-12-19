جشنواره قصه گویی شهدا در البرز برگزار می شود

طاهره گرمیسری در گفتگو با خبرنگارمهر، با اعلام این خبر گفت: با عنایت به ارزش گذاری مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی جشنواره قصه گویی شهدا در آینده ای نه چندان دور دراستان برگزار خواهد شد و اخبار آن متعاقباً اعلام می شود.

وی درباره برگزاری جشنواره قصه گویی استانی نیز گفت:این جشنواره طی دو روز 26 و 27 آذر ماه برگزار شد و روزانه بیش از یک هزار دانش آموز، دانشجو، اولیاء تربیتی، معلمان مدارس و مقامات استانی از این برنامه بازدید داشتند و مورد استقبال همگان قرار گرفت.

گرمسیری افزود: در مدت دو روز جشنواره 30 قصه گو در بخش های آزاد و کانونی به امر قصه گویی پرداختند و در این رقابت که مراسم اختتامیه آن همزمان با شب یلدا" شب قصه های ایرانی" برگزار شد 6 نفر به مرحله منطقه ای راه پیدا کردند.

وی درخصوص روایت قصه گویی نیز گفت: ازجمله فعالیت هایی که نقش قابل توجهی در پرورش کودکان دارد و همه چیز را همانند حلقه ای واحد به دور خود جمع می کند فعالیت قصه گویی است.

قصه به لحاظ فطری انسان همیشه یکی از برنامه های مورد علاقه او است و در طول تاریخ نیز علی رغم پیشرفتهای سریع تکنولوژی هنوز زبان ساده قصه نقش مهمی در بیان مسائل آموزشی دارد.

گرمسیری تصریح کرد: قصه گویی در واقع هنربا فن نقل داستانها به شعر یا به نثر است که در برابر شنوندگان بازگو می شود.

وی ادامه داد: قصه گویی یک هنر شخصی است و به عنوان یکی از قدیمی ترین و موثرترین شکل های هنر ماقی مانده از گذشته است.