کمپهای غیرمجاز لرستان هنوز "ترک" نکرده اند/ سه سال شعار و دیگر هیچ!

به گزارش خبرنگار مهر، از کوچه ها و خیابانهای شهر که عبور می کنی روی دیوار، تیرهای برق و حتی درختان زبان بسته اطلاعیه هایی از فعالیت کمپ های ترک اعتیاد چسبانده شده و روی آن شماره هایی برای تماس متقاضیان درج شده است.

کمپ هایی که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود و گویا "ترک اعتیاد" در استان لرستان به تجارتی جدید تبدیل شده است، تجارتی که برخی از کنار آن نان می خورند و برخی دیگر که نام معتاد را یدک می کشند عذاب!

ماجرا از کجا شروع شد؟!

سال 1389 بود که نخستین مسئول لرستانی از وضعیت کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز فریاد سر داد و لب به انتقاد گشود، این مسئول کسی نبود جز معاون اداره کل بهزیستی استان لرستان که سخنانش پس از انعکاس در رسانه ها به موضوع اول شورای سلامت استان تبدیل شد تا مدتی رسانه های استان درگیر موضوع کمپ های ترک اعتیاد باشند.

شجاع کرمی که مسئول معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان بود در سخنانی قابل تامل گفت: یکی از مشکلاتی که در خصوص کمپ های ترک اعتیاد وجود دارد رشد قارچ گونه این مراکز در سطح استان توسط افراد غیرمسئول و در بعضی موارد فاقد صلاحیت می باشد.

وی درخلال حرفهایش با صراحت گفت که متاسفانه گزارشات و مراجعات مکرری به سازمان بهزیستی داریم که در این کمپ ها مواردی مانند کتک کاری، ضرب و شتم، دستگیری و موارد خلاف قانون انجام می گیرد و تاکنون پیگیری ها و مکاتبات و اقدامات سازمان بهزیستی در راستای تعطیلی این گونه مراکز بی نتیجه بوده است.

کرمی البته راهکار هم ارائه داد و گفت: احساس می شود که می بایست بین نهادهای مجری و دست اندر کار یک وحدت رویه قانونی در سطح استان ایجاد شود تا بتوانیم یک چارچوب قانونی هدفمند و دارای ضابطه در سطح استان در مورد کمپ های ترک اعتیاد ایجاد کنیم.

جلسه فوق العاده برای کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز

و اما پس از اظهارات معاون بهزیستی استان لرستان موضوع "کمپ های غیرمجاز ترک اعتیاد" مدتی به صدر اخبار رسانه های استان آمد تا این بار شورای سلامت استان در واکنش به نگرانی ها اقدام به برگزاری جلسه شورا با این موضوع کند.

در این جلسه بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز به وضعیت موجود انتقاد کرد و گفت: ما در حال حاضر نگران شرایط بهداشتی حاکم بر این اماکن هستیم و یکی از نکاتی که موجب ترس ما شده این است که ما شاهد بروز و شیوع برخی بیماریهای واگیردار از طریق این مراکز در سطح جامعه باشیم.

اردشیر شیخ آزادی در این جلسه از رشد قارچ گونه این مراکز نیز ابراز نگرانی کرده و گفته بود که در حال حاضر این مراکز فضای فیزیکی استانداردی ندارند و حداقل های بهداشت فردی هم در آنها رعایت نمی شود.

وی به مشکلات روانی برای معتادان و داوطلبان مراجعه کننده به این مراکز هم اشاره کرد و گفته بود که متاسفانه در این مراکز از روش های همراه به خشونت برای ترک اعتیاد استفاده می شود.

استاندار هم پای کار آمد

از دیگر افرادی که برای ساماندهی وضعیت موجود پای کار آمد و به مسائل مطرح شده واکنش نشان داد حبیب الله دهمرده استاندار لرستان بود. استانداری که نخستین اردوگاه نگهداری از معتادان را با کمک دیگر دستگاهها طی سالجاری افتتاح کرد.

دهمرده همان روزها بود که در جلسه شورای سلامت در سخنانی با یادآوری اینکه برای هر کاری حداقل هایی باید وجود داشته باشد، گفت که برای اینکه به مراکز ترک اعتیاد مجوز داده شود باید مقررات و ضوابط بهداشتی را رعایت کنند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه دستگاههای متولی باید هر چه زودتر نسبت به ساماندهی این مراکز اقدامات لازم را انجام دهند، بیان داشت: دستگاههای متولی در این زمینه باید طی بازدید میدانی از این مراکز غیر مجاز نسبت به تعطیل کردن آنها اقدام کنند.

دهمرده راهکار هم پیش پای مسئولان و متولیان امر گذاشت و با تاکید بر تشکیل کمیته ای برای ساماندهی این مراکز غیر مجاز خواستار نظارت جدی این کمیته بر فعالیت کمپهای ترک اعتیاد شد.

به هرروی در حالیکه اولین جرقه در زمینه فعالیت این کمپ ها از سوی معاون بهزیستی استان زده شد که در نهایت با ابراز نگرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مخاطرات این کمپ ها برای سلامت مردم، استاندار لرستان کمیته ای را مامور رسیدگی و ساماندهی وضعیت موجود کرد تا تب و تاب مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد در استان کمی فروکش کند.

ماجرای کمپ های ترک اعتیاد در آمارها

و اما بد نیست در کنار اظهارات متولیان امر به آمار ارائه شده توسط هر نهاد از فعالیت کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز در لرستان اشاره ای شود تا به ابعاد مختلف این موضوع بیشتر واقف شویم.

در این زمینه نیز نخستین کسی که آمار کمپ های غیرمجاز را ارائه داد همان معاون بهزیستی استان لرستان بود. شجاع کرمی در صحبت هایش در این مورد گفته بود که مطابق آمارها در حال حاضر(یعنی سال 89) حدود 66 کمپ ترک اعتیاد در استان فعالیت دارند که تنها شش مرکز از این تعداد دارای مجوز هستند.

وی همچنین اسامی کمپ های ترک اعتیاد مجاز از نظر بهزیستی را هم رسانه ای کرد تا متقاضیان بدانند برای ترک اعتیاد کدام مراکز اجازه فعالیت دارند.

اندکی بعد مسئولان علوم پزشکی در جلسه شورای سلامت آمار خود را رو کردند تا رئیس دانشگاه علوم پزشکی بگوید که در حال حاضر(یعنی همان سال 89) حدود 33 مرکز غیرمجاز ترک اعتیاد در این استان وجود دارد که در هیچ جایی این مراکز ثبت نشده است.

کمی بعدتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی در جلسه شورای مواد مخدر آمار دیگری را رسانه ای کرد که پس از بررسی ها به آن دست یافته بود. شیخ آزادی گفت که مطابق برآوردهای صورت گرفته بین 50 تا 80 کمپ ترک اعتیاد در لرستان فعالیت دارند که از این تعداد تنها شش کمپ دارای مجوز قانونی هستند.

وی آمار قابل تامل دیگری هم ارائه کرد و آن اینکه در این کمپ های غیرمجاز بیش از 30 هزار معتاد پذیرش شده است که مقایسه این آمار با رقم 19 هزار نفری که در کمپ های مجاز پذیرش شده اند خود به تنهایی گویای حضور فعال مراکز غیرمجاز در این زمینه بود.

پرونده ای که به 90 و 91 رسید

و اما در نهایت پس از فروکش کردن موضوع کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز در لرستان طی سال 89 از اظهار نظرهای متولیان امر در رابطه با ساماندهی این مراکز خبری نبود تا بازهم از گوشه و کنار خبر از فعالیت این مراکز برسد.

خبرگزاری مهر چند ماه بعد از اعلام مسئولان در مورد ساماندهی مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد گزارشی از شهرستان بروجرد منتشر کرد که در آن به وضعیت بحرانی در برخی مراکز ترک اعتیاد بدون مجوز شهرستان بروجرد اشاره شده بود تا نسبت به ظهور تجارتی جدید در لوای ترک اعتیاد در این شهرستان هشدار داده شود.

یکسال بعد و در اواخر سال 90 بود که بازهم صدای مسئولان از وضعیت مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز در بروجرد بلند شد تا این بار معاون فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد بگوید که در بروجرد 20 کمپ ترک اعتیاد وجود دارد که از این تعداد تنها 2 کمپ دارای مجوز هستند.

سخنان این مسئول نشان می داد که برنامه های سال 89 برای ساماندهی این کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد عقیم باقی مانده و گویا کاری در این راستا صورت نگرفته است.

آخرین اظهار نظر یک مسئول و علامت سوالهای باقی مانده

پرونده کمپهای غیرمجاز به سال 91 هم کشیده شد تا در آخرین اظهار نظرها مدیر کل بهزیستی استان لرستان بازهم به ارائه آمار فعالیت کمپ های غیرمجاز بپردازد، موضوعی که به نظر می رسید باید ظرف سه سال گذشته حل می شد.

همایون عمودی زاده در آخرین آمار خود با بیان اینکه 60 مرکز ترک اعتیاد بدون مجوز در استان فعالیت می کنند، گفته است که مجوز پلمب این مراکز گرفته شده و در صورتیکه این مراکز شرایط لازم برای مجوز دار شدن را داشته باشند سازمان بهزیستی مجوز فعالیت به آنها را می دهد و در غیر این صورت پلمب می شوند!

این اظهار نظر مدیر کل بهزیستی لرستان در واقع آب پاکی روی دست مردم و مسئولان می ریزد، یعنی اینکه سه سال زمان صرف شده و علاوه بر اینکه از تعداد مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز در استان کاسته نشده بلکه هم آمار افزایش یافته و هم مسئولان در حال "دست دست کردن" برای تعطیلی این مراکز هستند و گویا هنوز به نتیجه گیری در این زمینه نرسیده اند.

سه فرضیه و دیگر هیچ

مرور سه سال پرونده کمپ های غیرمجاز در استان لرستان حاوی پیام های تلخی است، پیام هایی از مصوباتی که بلاتکلیف رها می شوند و مراکزی که قارچ گونه هر روز بر شدت فعالیتهای خود می افزایند.

با مرور این اظهارات چندین فریضه به ذهن متبادر می شود، یا اینکه از ابتدا آمار کمپ های ترک اعتیاد بیشتر بود و حال با رسیدن به عدد 60 باید باور کنیم که این رقم با تلاش سه ساله مسئولان کاهش یافته است.

و اما فرضیه دوم این است که در طول سالهای گذشته هر چه مرکز ترک اعتیاد تعطیل شده است دوباره مراکز جدید کار خود را آغاز کرده اند تا اعداد مسئولان بدون تغییر باقی مانده و تلاشهایشان هدر برود.

و اما سومین فرضیه که نزدیک به واقعیت است این است که گویا متولیان امر سه سال است که چشم شان را بر روی فعالیت این مراکز بسته و چشم امید دارند که آنها خودشان برای استاندارد کردن فعالیتها و گرفتن مجوز پیشقدم شود، کاری که در طول سه سال گذشته انجام نشده است.

به هر روی خبرگزاری مهر علاوه بر اینکه آمادگی دارد اظهار نظر مسئولان امر در این زمینه را نیز منتشر کند به زودی در قالب گزارشهای دیگری به آخرین وضعیت کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز در استان خواهد پرداخت.