مجله مهر- حاشیه‌های مجموعه "قهوه تلخ" گویی مانند داستان آن قصد تمام شدن ندارد! اولین تجربه در حوزه ساخت و توزیع سریال ویژه شبکه نمایش خانگی چنان سرانجام عجیب و غریبی پیدا کرده‌است که صراحت کلام و صمیمیت مهران مدیری هم برای ابهام‌زدایی از آن مفید فایده واقع نشد.

انتشار متنی با عنوان "توضیحات مهران مدیری درباره سرانجام قهوه تلخ و مجموعه تازه‌اش" در برخی رسانه‌ها اگرچه به‌عنوان عذرخواهی با تأخیر اما رسمی خالق "قهوه تلخ" قابل توجه است اما باید پذیرفت که هیچ نقشی در ابهام‌زدایی درباره سرانجام "قهوه‌ تلخ" به‌ویژه عدم پایبندی عوامل آن به وعده‌هایی همچون "اهدای 6 واحد آپارتمان به مخاطبان" ندارد.

مدیری در این توضیحات که قرار است به‌زودی درقالب دی‌وی‌دی‌های رایگان در اختیار مخاطبان نیز قرار بگیرد با تأکید بر اینکه "خیلی زودتر از این باید خدمت می‌رسیدم ولی این فرصت دست نداد." می‌گوید: "حمایت شما از قهوه تلخ شگفت انگیز بود و این حق شماست که بدانید چرا قهوه تلخ قسمت پایانی نداشت و به بعضی از تعهدات خود عمل نکرد، این وظیفه من است که به شما توضیح بدهم؛ اما من بعضی چیزها را می‌توانم بگویم. بعضی‌ها را نمی‌توانم بگویم."

نمی‌دانستیم سریال‌سازی در شبکه نمایش خانگی این قدر سخت است!

کارگردان "قهوه تلخ" در ادامه ضمن تأکید چندباره بر اینکه ‌"حق با شماست و این‌ها مشکلات من است" گفت: "دو سه سال پیش، هیچ کس نمی‌دانست این کار (سریال‌سازی برای شبکه نمایش خانگی) آنقدر سخت و پیچیده است. یعنی از صفر تا صد این مسیر اینقدر سخت و پیچیده ‌است؛ موضوع قاچاق، موضوع لو رفتن DVD، نظارت کیفی و فنی، تولید کار، موضوع تبلیغات و اطلاع رسانی، تکثیر و از همه سخت‌تر موضوع توزیع و پخش این کار در سراسر ایران، در هزاران هزار سوپرمارکت به فاصله یک صبح تا شب، موضوع وقفه نیفتادن در پخش، موضوع نظم هفتگی این کار و..."

مدیری می‌افزاید: "وقتی وارد کار شدیم فهمیدیم چقدر سخت و پیچیده‌است. همه سعی‌مان را کردیم! صد و دو قسمت از قهوه تلخ ساخته و پخش شد. فقط چهار قسمت آخر ماند؛ یعنی دو مجموعه! این کار باید تمام می‌شد و باید به تعهدات خود عمل می‌کرد. اما این سختی‌ها برای ما به‌عنوان اولین تجربه در شبکه خانگی پر از آزمون و خطا بود و الان تازه پیدا کردیم که چه کار باید بکنیم و چه کارهایی نباید بکنیم. فهمیدیم اصلا چه طور باید این پروژه های اینچنینی را مدیریت کرد و جلو برد."

کدام یک از کارهای قبلی من ناتمام مانده بود!؟

این بازیگر و کارگردان طنزپرداز در ادامه با فهرست کردن آثار قبلی‌اش همچون "پرواز 57"، "ساعت خوش"، "سال خوش"، "نوروز 76"، "مجموعه77"، "ببخشید شما"، "‌پلاک14"، "90 شب"، "طنز 80"، "پاورچین"، "نقطه‌چین"، "شب‌های برره"، "باغ مظفر"، "مردهزارچهره" و "مرد دوهزار چهره" گفت: "کدام یک از این کارها قسمت پایانی نداشت؟! این لیست هزاران هزار دقیقه برنامه است، هرکدام 90 قسمتی بودن، 100 قسمتی بودن، 136 قسمتی بودن و بعضی‌ها 170 قسمتی؛ کدام یک از این کارها که من ساختم قسمت پایانی نداشته؟! پس حتما اتفاقاتی افتاد که قهوه تلخ قسمت آخر نداشت! حتما اتفاقات عجیبی افتاد که این کار ته نداشت! اما حق با شماست و این‌ها مشکلات من است!"

مدیری در ادامه با اشاره به ابهام برخی رسانه‌ها درباره سرانجام پروژه جدیدی با استناد به سرانجام "قهوه تلخ" هم گفت: "این‌بار همه چیز کار با من است: مسئولیت تمام و کمال این کار با من است! تهیه‌کنندگی، کارگردانی، اجرای پروژه، ساخت و.. من پروژه‌ای را شروع کرده‌ام به نام ویلای من، در 44 قسمت. اصلا مهمترین دلیل شروع یک پروژه جدید، همین بود! ترمیم و پاک کردن هرآنچه که در کار قبلی اتفاق افتاد! این تنها کاری بود که من می‌توانسم بکنم! تنها کاری که الان می‌توانم بکنم این است که یک پروژه جدید شروع کنم، به اتمام برسانم، پخش منظم کنم، جوایزش را بدهم و تمام!" وی در پایان با تشریح بر امتیازات سخت‌افزاری مجموعه جدید به جوایز آن هم اشاره‌ای گذرا کرده و با نام‌بردن از شرکت "گلرنگ رسانه" به‌عنوان متولی توزیع این مجموعه قرعه‌کشی و اهدا جوایز را جزو وظایف این موسسه دانست.

قرعه‌کشی برای سه ویلا در شمال!

هم‌زمان با انتشار این توضیحات به نقل از مهران مدیری مصطفی بصیری مدیرعامل مؤسسه فرهنگی "گلرنگ رسانه" هم در گفت‌وگویی که از سوی روابط عمومی مجموعه "ویلای من" منتشر شد با بیان ویژگی‌های متمایز این سریال به جوایز گسترده آن اشاره کرد و گفت: "سه ویلا در شمال کشور به علاوه هزاران جایزه 100 میلیون ریالی، 10 میلیون ریالی، 2 میلیون ریالی و 500 هزار ریالی به مخاطبان اهدا خواهد شد." بصیری اعلام کرد: "زمان هر قسمت از این سریال، به صورت خالص تقریباً 40 دقیقه است و این به معنی احترام به بینندگان گرانقدر است. ضمناً به احترام مخاطبان زمان تبلیغاتی که پیش از هر قسمت مشاهده می‌شود به نسبت، محدودیت قابل توجهی دارد."

فروش سریال به قیمت دی‌وی‌دی خام!

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی گلرنگ رسانه افزود: "سریال ویلای من از قیمت مناسبی برخوردار است زیرا این سریال روی DVD-9 تکثیر خواهد شد که این امر برای نخستین بار در این سطح و گستردگی در شبکه نمایش خانگی کشور اتفاق می‌افتد. می‌دانید که قیمت DVD-9 خام در بازار بین 3000 تا 4000 تومان است. DVD سریال ویلای من 3000 تومان، به بهای یک DVD9 خام عرضه می‌شود."



بصیری با اشاره به تفاوت‌های DVD معمولی و DVD-9 تأکید کرد: "تفاوت DVD-9 با DVD معمولی در حجم ذخیره DVD9 است که تقریباً دو برابر دی وی دی‌های معمولی است. به دلیل حجم محدود دی وی دی معمولی، تنها در صورتی می‌توان محتوای جدیدی به دیسک اضافه کرد که محتوای اصلی فشرده گردد که باعث افت کیفیت تصویر می‌شود، اما در DVD9 قرارگیری متنوع محتوا، همراه با کیفیت مطلوب، تنوع دوبله، تنوع زیرنویس و... کاملاً امکان‌پذیر است."

هیچ کس پاسخگوی خلف‌وعده عوامل "قهوه تلخ" نیست

این توضیحات و تبلیغات برای پیشواز از مجموعه "ویلای من" در حالی است که نه توضیحات مدیری نشانی از تعیین تکلیف برندگان مجموعه "قهوه تلخ" دارد و نه تهیه‌کنندگان آن مجموعه به‌عنوان مسئولان اصلی پاسخگویی در این زمینه قصد شکستن سکوت خود را دارند.

نکته جالب توجه در این زمینه هم اینکه مدیری در توضیحات خود تلویحاً به نش برادران آقاگلیان به‌عنوان تهیه‌کننده اشاره کرده‌است. مدیری که در "ویلای من" تنها سمت تهیه‌کنندگی را بیش از مسئولیت‌های قبلی در خود در "قهوه تلخ" برعهده دارد می‌گوید "این‌بار همه چیز کار با من است" تا اینگونه تضمین دهد که این‌بار هیچ خلف وعده‌ای صورت نخواهد گرفت.

البته پیش از این نیز برخی دیگر از عوامل مجموعه "قهوه تلخ" به نقش تهیه‌کنندگان در ناتمام ماندن پروژه اشاره کرده بودند. خشایار الوند به‌عنوان نویسنده این مجموعه پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود: " ما 10 روز برای گرفتن صحنه پایانی "قهوه تلخ" وقت لازم داریم اما متاسفانه هنوز خبری در ارتباط با ادامه مجموعه و گرفتن این صحنه‌ها از تهیه‌کنندگان کار (حمید و مجید آقا گلیان) نیست. هر چقدر هم به همراه دیگر عوامل پیگیر این موضوع می‌شویم به هیچ نتیجه مشخصی نمی‌رسیم. این در حالی است که آنها با عوامل نیز تسویه حساب نکرده‌اند و برای اییکه عوامل ضبط این صحنه‌ها را دوباره آغاز کنند، نیاز است که مبالغ تعیین شده و بدهی دوستان پرداخت شود."

با تمام این‌ها هنوز برادران آقاگلیان قصد شکستن سکوت خود را ندارند و مخاطبان و پیگیران "قهوه تلخ" هم با دلسردی ادامه آزمون و خطا در حوزه سریال‌سازی برای شبکه نمایش خانگی را رصد می‌کنند.

سریالی که فعلاً ادامه دارد!

البته نباید فراموش کرد که این سرانجام تنها محدود به "قهوه تلخ نمانده‌ و مجموعه "قلب یخی" به کارگردانی محمدحسین لطیفی نیز به همین سرنوشت دچار شد. حسین یاری به‌عنوان بازیگر اصلی دو فصل نخست "قلب یخی" در‌ آغاز سومین فصل از آن که با انصراف حسین لطیفی و تیم همراهش با داستان و سروشکلی کاملاً متفاوت روانه بازار شد، همچون مهران مدیری وعده انتشار دی‌وی‌دی تکمیلی‌ای را داد که احتمالاً در قالب آن داستان فصل اول و دوم به سرانجامی برسد و رها نماند!

"قلب یخی" نیز مانند "قهوه تلخ" هنوز به پایان نرسیده‌است!

جالب اینکه طبق شنیده‌ها مجموعه "ساخت ایران" (دیگر ساخته حسین لطیفی) هم در شبکه نمایش خانگی با همین سرنوشت مواجه است و احتمالا لطیفی قصد ادامه ساخت آن را ندارد! در شرایطی که شبکه نمایش خانگی جایگاه درخوری در ساختار سازمان سینمایی ندارد و در حوزه صنفی نیز متولیان ویدئو رسانه راه انشقاق در پیش گرفته‌اند طبیعتاً این پایان داستان نخواهد بود؛ این سریال فعلاً ادامه دارد!