اعتبار 16 میلیارد تومانی برای تجاری سازی طرح مبارزه بیولوژیک با ریزگردها

مهران کیانی راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح که مورد تایید استانداردهای سازمان حفاظت خاک امریکاست تا سه سال در عرصه پایداری دارد و با پوشش گیاهی سازگار است بنابراین می توان در توسعه فضای سبز از آن استفاده کرد.

به گفته وی مالچ های بیولوژیکی سه نوع مختلف با ویژگی های خاص خود دارند که می توان از آنها برای مبارزه با شن های روان ، کنترل ریزگردها با منشاء ‌رسی و توفان های نمکی استفاده کرد.

مجری طرح اظهار داشت: سه سال تحقیقات نشان می دهد که این طرح یکی از مناسب ترین روش های بیولوژیک مبارزه با ریزگردهاست و طرح اولیه آن که با اعتباری معادل 120 میلیون تومان از سوی ستاد توسعه آب و خشکسالی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تامین شد ، مورد آزمایش قرار گرفته است.

کیانی راد تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی طرح و استفاده آن در سطح گسترده نیازمند 16 میلیارد تومان است که برای تامین آن با سازمان های حفاظت محیط زیست ، جنگل ها و مراتع و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مذاکراتی انجام شده که تاکنون هیچ جواب قطعی برای حمایت از طرح داده نشده است.

وی با بیان اینکه مذاکراتی با کشورهای همسایه از جمله سودان و عمان که با مشکل ریزگردها مواجه اند انجام شده گفت: در صورتی که تا حدود سه ماه آینده که زمان تعیین شده برای جواب نهایی از سوی سازمان های مذاکره شده است حمایت های مالی از این طرح انجام نشود با این کشورها وارد گفتگوی نهایی خواهیم شد.

کیانی راد افزود: قرار است تا سه ماه آینده این طرح به صورت آزمایشگاهی و نیمه صنعتی با استفاده از هواپیما برای بخش هوایی و ابزارهای مرتبط برای بخش های زمینی در عرصه ای حدود 10 هکتار اجرایی شود.

وی در پاسخ به اینکه تامین اعتبار 16 میلیارد تومانی تنها برای یک طرح از عهده سازمان محیط زیست بر نمی آید و گفت: تامین 16 میلیارد تومان اعتبار این طرح با توجه به بودجه هایی که برای مبارزه با ریزگردها تصویب شده غیر ممکن نیست.



