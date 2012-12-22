جایزه تهران را جهانی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مجابی با تاکید بر تلاش های انجام شده به منظور شناساندن جایزه برترین پژوهش های علمی مدیریت شهری در جهان افزود: معتبرترین جایزه های برنامه جهانی اسکان بشر سازمان ملل به افراد برجسته ای که طرح های اجرایی آن ها ثابت شده است داده می شود. ولیکن تا کنون جایزه‌ای برای پژوهش‌های کاربردی تعریف نشده بود که جایزه تهران می تواند به عنوان بهترین جایزه در این حوزه معرفی شود. مجابی با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور مطرح شدن جایزه تهران به عنوان یک برند علمی و پژوهشی در جهان گفت: در نخستین گام برای جهانی شدن جایزه تهران 270 اثر پژوهشی از بیش از50 کشور جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که نشان از توفیق تهران در مطرح کردن جایزه جهانی تهران را دارد.

رییس نخستین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری افزود: میزان آثار رسیده به جشنواره بیش از 4700 اثر علمی از داخل و خارج از کشور بوده است که از این تعداد در میان آثار ارسالی از شهرستان‌ها، اصفهان با 130 اثر و شیراز با 30 اثر بیشترین حجم آثار ارایه شده به این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

مهندس محمد مجابی همچنین به مشارکت 15 دانشگاه و چندین پژوهشگاه و موسسه علمی در این جشنواره اشاره کرد و گفت: اقدامات صورت گرفته در 4 دوره گذشته این جشنواره به بین المللی شدن جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهری منجر شد لازم به توضیح است، تمامی آثار پژوهشی چهار جشنواره گذشته و این جشنواره برای مخاطبان در سایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران قرار گرفته است.

وی افزود: با قرار دادن پژوهش های صورت گرفته در سایت اختصاصی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران زمینه تلاش ها برای ایجاد یک نمایشگاه مجازی نیز صورت گرفت تا بدین ترتیب نه تنها پژوهش ها برای مدت نامحدود در اختیار علاقمندان باشد بلکه زمینه ایجاد یک پارک فناوری مجازی در حوزه برنامه ریزی مدیریت شهری نیز ایجاد شده است.

مجابی گفت: برگزاری همایش پنجم می تواند شهر تهران را در مطرح کردن جایزه جهانی مدیریت شهری یاری کند .

رییس پنجمین جشنواره ملی و نخستین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری افزود: شهرداری های کشور و صاحبنظران حوزه مدیریت شهری و سفرای کشورهای علاقمند به این حوزه در این جشنواره حضور دارند.

مجابی با اشاره به ارسال آثار پژوهشی به این جشنواره از کشورهای آلمان، مجارستان، پرتغال، اسپانیا، مالزی، کنیا، کامبوج، شیلی و ... گفت: در این جشنواره آثاری از چهار قاره جهان وجود دارد.

وی با اشاره به برگزاری 4 دوره از جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری از اجرای برخی پژوهش های ارایه شده که قابلیت اجرا در شهر تهران را داشته اند تاکید کرد: تلاش می کنیم همچون گذشته پروژه های قابل اجرا را در سطح کلانشهرهای کشور عملیاتی کنیم.