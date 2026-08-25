محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان صاف پیشبینی میشود.
وی افزود: در برخی ساعات این دو روز، وزش باد همراه با غبارآلود شدن هوا پدیده غالب جوی در استان قم خواهد بود و جهت وزش باد نیز شرقی پیشبینی شده است.
ترابیان با اشاره به وضعیت جوی امروز سهشنبه سوم شهریورماه بیان کرد: آسمان قم در این روز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلود بودن هوا دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: سرعت وزش باد در روز سهشنبه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده و دمای هوا در شهر قم بین ۲۴ تا ۴۱ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
چهارشنبه نیز هوا غبارآلود میشود
وی گفت: شرایط جوی روز چهارشنبه چهارم شهریورماه نیز تفاوت محسوسی با روز سهشنبه نخواهد داشت و آسمان استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلود شدن هوا پیشبینی میشود.
ترابیان افزود: وزش باد روز چهارشنبه از سمت شرق و با سرعت ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و کمینه دمای شهر قم ۲۳ و بیشینه دما ۴۱ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
وی با اشاره به روند دمایی روزهای آینده اظهار کرد: طی روزهای پیش رو تغییرات دمایی قابل ملاحظهای در استان قم انتظار نمیرود و روند گرمای هوا همچنان ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی قم همچنین گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه وزش باد و غبار محلی در کنار افزایش موقت ابر، مهمترین پدیدههای جوی استان خواهد بود.
قم- کارشناس هواشناسی قم از تداوم آسمان صاف، وزش باد و غبار محلی در استان طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه خبر داد و گفت: دمای قم در این مدت به ۴۱ درجه میرسد.
محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان صاف پیشبینی میشود.
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