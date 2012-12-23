ترجمه مرا رها کرده است/ «خشکسالی» بالارد به قحطی ناشر خورد

علی‌اصغر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های اخیر خود در ترجمه آثار ادبی اظهار کرد: هنوز زنده‌ام اما به سختی و در این وضعیت ترجمه را هم به تبع کنار گذاشتم و نمی‌توانم انجام دهم.

وی افزود: البته من ترجمه را کنار نگذاشته‌ام. این ترجمه است که مرا رها کرده است. بیماری من باعث این موضوع شده و چاره دیگری انگار نیست.

بهرامی ادامه داد: آخرین کار من در حوزه ترجمه رمان «خشکسالی» نوشته جی جی بالارد بود که به پایان رسیده و مقدمه ‌آن را هم نوشته‌ام، اما به دلیل تعطیلی ناشرم در گوشه‌ای از خانه افتاده و دیگر فکری برای انتشار آن نکرده‌ام.

این مترجم ادامه داد: بیشتر وقت من این روزها در کنار مطالعه آثار ادبیات فارسی به مطالعه ترجمه‌های آثار شاعران و نویسندگان از جمله ترجمه اشعار شاعران سوریه می‌گذرد.

بهرامی در پایان گفت: دوست دارم برای من دعا کنید تا دردهای من هرچه زودتر رهایم کنند.

علی‌اصغر بهرامی متولد سال 1319 شیراز است. وی تحصیلات دانشگاهی‌اش را در رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی در شیراز و سپس در زمینه تدریس زبان انگلیسی در سیدنی انجام داد و پس از چند سال تدریس در سمنان این کار را در شیراز ادامه داد. بهرامی پس از بازنشستگی برای سکونت در تهران به سر می‌برد.

از مهم‌ترین ترجمه‌های وی می‌توان به سلاخ خانهٔ شماره ۵ نوشته ٔ کورت ونه گات، نگاهی دیگر بر سلاخ خانه شماره پنج ونه‌گات نوشته والتر جیمز میلر و بانی ای نلسون و برج نوشته جی جی بالارد اشاره کرد.