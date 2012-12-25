به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهان‌بینی در مجمع انتخابات هیئت ورزش‌های سه گانه استان قم که در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، تصریح کرد: هیئت سه گانه جزو هیئت‌های موفق و فعال ورزش قم به شمار می‌رود.



وی ادامه داد: اگر مقایسه‌ای با مدت زمان فعالیت این رشته ورزشی در استان قم در مقایسه با سایر ورزش‌های فعال داشته باشیم با وجود اینکه سه گانه زمان زیادی نیست که در قم فعالیت می‌کند اما به خوبی توانسته جایگاه مناسبی در بین ورزش‌های فعال قم به دست بیاورد.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم افزود: سه گانه متشکل از دو و میدانی، دوچرخه سواری و شنا علاقمندان زیادی در قم دارد و حضور ورزشکاران این رشته در مسابقات مهم کشوری اعم از پیکارهای لیگ برتر و همچنین مسابقات قهرمانی کشور گویای این واقعیت است.



وی یاد آور شد: سه گانه جزو رشته‌های ورزشی المپیکی است و اگر حمایت‌های خوبی که از سوی وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون رشته صورت می‌گیرد ادامه داشته باشد و فدراسیون سه گانه نیز هیئت‌های استانی را تحت حمایت جدی قرار بدهد، تردیدی نیست که می‌توانیم به سه گانه نیز به عنوان یکی از رشته‌هایی که ورزشکاران ما در المپیک حضور یابند، نگاه کنیم.



جهان بینی در ادامه بیان کرد: در مدت زمان حضور سردار توکلی در راس هیئت ورزش‌های سه گانه فعالیت‌های خوبی در هیئت سه گانه قم صورت گرفت و اکنون شاهد حضور ورزشکاران این رشته در مسابقات لیگ‌ و قهرمانی کشور در رده‌های سنی مختلف هستیم در حالی که شاید هیچ کس تصور اینکه قم در این رشته یکی از استان‌های موفق کشور است را نداشته باشد.



وی با ضروری دانستن حمایت فدراسیون سه گانه از این رشته ورزشی در قم،‌ابراز داشت:‌ این اداره کل با تمام توان و تا آنجا که امکان داشته از هر نظر حامی رشد و توسعه بیش از پیش رشته ورزشی سه گانه بوده است و قطعا در آینده نیز این کار را انجام خواهیم داد.



گفتنی است:‌ مجمع انتخابات هیئت ورزش‌های سه گانه استان قم با حضور سردار محمدعلی صبور رئیس فدراسیون سه گانه و عباس جهان‌بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم شامگاه دوشنبه تشکیل شد و این مجمع سردار کاظم مجتبایی را با رای موافق تمامی اعضای مجمع هیئت ورزش‌های سه گانه به عنوان رئیس جدید این هیئت برای مدت چهار سال انتخاب کرد.

