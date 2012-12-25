اوضاع مصر همچنان متشنج است/ اعتراضات دیگری در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آسترید فرفل" یک کارشناس مسائل مصر در گفتگو با "اس اف" سوئیس درباره شرایط مصر پس از پیروزی اخوان المسلمین در همه پرسی قانون اساسی اظهار داشت : وضعیت مصر هنوز بسیار متشنج است و مخالفان اعلام کرده اند که به دلیل بی قانونی در این رویداد، این مسئله را به دادگاه می کشانند.

وی گفت انتظار اعتراضات دیگری در مصر وجود دارد. یکی از گروههای مخالف مصری اخیرا اعلام کرده است که آرامشی که در میدان تحریر قاهره در حال حاضر وجود دارد، آرامش قبل از طوفان است.

این کارشناس غربی در ادامه خاطر نشان کرد البته مخالفان مصری خود این مسئله را می دانند که در میان مردم اکثریت را دارا نیستند و با توجه به نظرسنجیهایی که خود انجام داده اند، بر این مسئله واقفند که اکثریت از آن اخوان است. البته آنها می توانند بفهمند که اخوان المسلمین در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری، تقریبا 20 درصد آراء خود را از دست داده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که اگر ما روند رای گیریها از زمان انقلاب را در نظر بگیریم می توانیم ببینیم که اخوان المسلمین در هر دوره نسبت به دوره قبل رای کمتری می آورد و این مسئله ای امید بخش برای مخالفان می تواند باشد.

