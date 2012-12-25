افزایش 34 درصدی وصولی درآمدهای مالیاتی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبان زاده عصر سه شنبه در جلسه ستاد درآمد مازندران افزود: عملکرد درآمدهای عمومی استان، تا پایان آذر سالجاری حدود 371 میلیارد تومان بوده که نسبت به 9 دوازدهم قانون بودجه سال 91 معادل 100 درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 35.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: از این میزان درآمدهای وصول شده در استان، مبلغ 311 میلیارد تومان درآمد مالیاتی و60 میلیارد تومان سایر درآمدها بوده است.

دبیر ستاد درآمد مازندران اظهار داشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان، اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تا پایان آذر سالجاری به مبلغ 311 میلیارد تومان بوده که نسبت به نه دوازدهم قانون بودجه 95.9 درصد تحقق داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 34.2 درصد افزایش را نشان می دهد.

شعبان زاده گفت: در 9 ماهه سالجاری، 371 میلیارد تومان درآمدهای عمومی در مازندران وصول که 35.8 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.



وی افزود: مصوب درآمدهای عمومی استان در سالجاری، بالغ بر چهار هزار و 945 میلیون و 579 ریال بوده که چهار هزار و 322 میلیون و 256 ریال درآمدهای مالیاتی و مابقی سایر درآمدها بوده است.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.