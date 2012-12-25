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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

شعبان زاده خبر داد:

افزایش 34 درصدی وصولی درآمدهای مالیاتی مازندران

افزایش 34 درصدی وصولی درآمدهای مالیاتی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد درآمد مازندران گفت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان در 9 ماهه نخست امسال، از رشد 34 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبان زاده عصر سه شنبه در جلسه ستاد درآمد مازندران افزود: عملکرد درآمدهای عمومی استان، تا پایان آذر سالجاری حدود 371 میلیارد تومان بوده که نسبت به 9 دوازدهم قانون بودجه سال 91  معادل 100 درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 35.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: از این میزان درآمدهای وصول شده در استان، مبلغ 311 میلیارد تومان درآمد مالیاتی و60 میلیارد تومان سایر درآمدها بوده است.

دبیر ستاد درآمد مازندران اظهار داشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان، اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تا پایان آذر سالجاری به مبلغ 311 میلیارد تومان بوده که نسبت به نه دوازدهم قانون بودجه  95.9 درصد تحقق داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 34.2 درصد افزایش را نشان می دهد.

شعبان زاده گفت: در 9 ماهه سالجاری، 371 میلیارد  تومان درآمدهای عمومی در مازندران وصول که 35.8 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وی افزود: مصوب درآمدهای عمومی استان در سالجاری، بالغ بر چهار هزار و 945 میلیون و 579 ریال بوده که چهار هزار و 322 میلیون و 256 ریال درآمدهای مالیاتی و مابقی سایر درآمدها بوده است.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1775771

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