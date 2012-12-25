جشنواره فیلم عمار جریان ساز است/ فیلم های داستانی جشنواره عمار را تکمیل می کنند

تورج کلانتری، مستند سازی که با فیلم " همزاد عاشقان" در سومین جشنواره مردمی فیلم عمار شرکت کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ظرفیت های این جشنواره بیان داشت: ما معضلی در عرصه سینما و فیلم سازی داشتیم به این جهت که افراد شاخص در این حوزه خیلی به جوانان و استعدادهای آنها بها نمی دادند و آنان را جدی نمی گرفتند، درواقع جشنواره فیلم عمار این معضل را تا حدود بسیار زیادی برطرف کرد.

این مستندساز با بیان اینکه این جشنواره می تواند به دغدغه های موجود در اجتماع بپردازد، اظهار داشت: جشنواره عمار با چند فیلم شروع شد اما امسال مشاهده می کنیم که در سومین دوره با حدود 900 اثر درحال برگزاری است و این خود نشان دهنده ظرفیت قابل توجه این جشنواره است.

وی افزود: در این جشنواره موضوعاتی مورد توجه قرار گرفته است که تا پیش از این با آنها به صورت شعاری برخورد می شد؛ یکسری مطالبی وجود دارد که کسی به این مطالب نمی پرداخت و فکر می کردند که این ها شعاری است و در ظرفیت هنر نمی گنجد اما جشنواره فیلم عمار نشان داد که هم می توان حرف ایدنولوژیک زد و کار هنری کرد و هم از تکنیک های مختلف فیلمسازی برای ارتقای هر چه بیشتر اثر بهره برداری کرد.

کلانتری خاطر نشان کرد: جشنواره فیلم عمار یک کار جدیدی است که در قالب آن ابتکار های تازه می تواند شکل گیرد مثلا می بینم که در مساجد هم فیلم اکران می شود این خود می تواند جریان سازی زیادی را در قالب های مختلف و بر اساس ارزش های انقلاب بوجود آورد.

وی در پایان بیان داشت: در بخش مستند کارهای خیلی خوبی در جشنواره عمار مشاهده شد و امیدواریم که شرکت کنندگان در بخش داستانی وارد شوند و این جشنواره تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند سینمایی «همزاد عاشقان» با موضوع زندگی مرحوم قیصر امین‌پور ساعت 20 امشب در جشنواره فیلم مردمی عمار به نمایش در خواهد آمد.

