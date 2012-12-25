احزاب و گروه های سیاسی مهمان جلسه آینده کمیسیون شوراها

محمد ابراهیم رضایی، نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دستور جلسه امروز کمیسیون متبوعش، گفت: امروز در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی پیش نویس این طرح بررسی شد و اصطلاحات و تعاریفی که در این پیش نویس آمده است به طور دقیق در جلسه مطرح و بررسی شد.

نماینده مردم خمین با یادآوری این مطلب که کلیات طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در جلسه پیش به تصویب رسیده است، بیان داشـت: برای بررسی کارشناسانه این طرح مقرر شد که در جلسه آینده کمیسیون از احزاب سیاسی مختلف دعوت به عمل آید و نظرات و پیشنهادات آنها در این طرح لحاظ شود.

وی افزود: سعی کرده ایم که از احزاب مختلف با سلائق و گرایش های مختلف در جلسه آینده دعوت کنیم که در این رابطه از وزارت کشور درخواست کرده ایم که لیستی از احزاب فعال را در اختیار ما قرار دهد.

