رزمایش گردانهای واکنش سریع بیت المقدس

سردار حسن شاهوار پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رزمایش که براساس برنامه ریزی در همه استانهای کشور به نوبت برگزار می شود، نمادی از اقتدار نیروهای بسیج است.

وی با بیان اینکه در این رزمایش بیش از 20 هزار نفر از گردانهای واکنش سریع، گردانهای الزهراء، گردان امام حسین(ع) و گردان امام علی(ع) شرکت می کنند، افزود:در این رزمایش اقتدار و توانمندی نیروهای مسلح به ویژه بسیج در خوزستان به نمایش گذاشته می شود.

شاهوار پور با اشاره به اهداف برگزاری رزمایش های الی بیت المقدس بسیج، افزود: این رزمایش‌ ها برای ارتقاء قدرت نرم، نیمه سخت و سخت نیروهای بسیجی و در راستای مقابله با تهدیدات مختلف دشمنان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این رزمایش بیست و دومین رزمایش در ادامه سلسله رزمایش‌ های بسیج است که براساس برنامه‌ ریزی های انجام شده، با رمز یا محمد رسول الله (ص)اجرا می شود.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج)گفت: ایران اسلامی دشمنانی دارد و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در شرایط کنونی علاوه بر وظیفه دشمن ‏شناسی، لازم است تا بسیجیان در همه شرایط آمادگی لازم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: باید با تمام توان در صحنه حاضرباشیم که دشمنان از آمادگی مردم و بسیجیان ایران اسلامی می‏ ترسند و تا زمانی که بسیجیان آماده باشند دشمنان جرات تعرض به خاک ایران پیدا نمی کنند و تمامی توطئه‏های آنان ناکام می ماند.