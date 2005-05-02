آغاز اجراي طرح ساماندهي واحدهاي اقامتي فاقد مجوز حريم مطهر رضوي

دبير كميته اجرايي ساماندهي واحدهاي اقامتي فاقد مجوز حريم مطهر رضوي در گفتگو باخبرنگار مهر در مشهد با اعلام اين خبر افزود : با توجه به اين كه بالغ بر 500 واحد اقامتي فاقد مجوز و پروانه بهره برداري به دور از كنترل و نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي در اطراف حرم امام رضا (ع) به جذب زائر و گردشگر مي پردازند،اين سازمان با اقدامي ضربتي و با همكاري اتحاديه صنف مهمانپذيران مشهد مقدس به ساماندهي اين واحدها مي پردازد .

احمد ديناري ضمن اشاره به عدم نظارت بر مسائل و مشكلات ديگران همچون مسائل اجتماعي ،فرهنگي، حقوقي و امنيتي زائران و گردشگران گفت : ساماندهي اينگونه واحد ها به منظور خدمات رساني مطلوبتر در زمينه اسكان زائرين ثامن الحجج (ع) انجام مي گيرد.

كارشناس مسئول دفتر بازاريابي و تبليغات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي ، شناسايي و شناسنامه دار كردن واحد هاي اقامتي فاقد مجوز ، از بين بردن و رفع معضلات اجتماعي – فرهنگي و حقوقي ناشي از فعاليت غير مجاز اين واحد ها ، نظارت دقيق بر واحد هاي اقامتي فاقد مجوز ، نظارت بر ورود و خروج مسافر و افزايش ظرفيت واحدهاي اقامتي مشهد مقدس را از اهداف اساسي اين اقدام بر شمرد.

وي همچنين خاطر نشان كرد : تاكنون حدود 150 در خواست تبديل ساختمان به مهمانپذيرمجهز به سوئيت آپارتمان مورد بررسي قرار گرفته كه در اين سازمان تشكيل پرونده داده اند .

ديناري تصريح كرد : حدود 100 واحد بازديد و براي حدود 40 واحد مجوز بهره برداري موقت دو ماهه صادر شده است .

دبير كميته اجرايي ساماندهي واحدهاي اقامتي فاقد مجوز مشهد اظهار اميدواري نمود كه تا پايان سال 84 ، حدود 500 واحد اقامتي فاقد مجوز در اطراف حرم مطهر رضوي ساماندهي شود .