  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

دبير كميته اجرايي ساماندهي واحدهاي اقامتي فاقد مجوز حريم مطهر رضوي در گفتگو با "مهر " خبر داد :

آغاز اجراي طرح ساماندهي واحدهاي اقامتي فاقد مجوز حريم مطهر رضوي

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي ، با ايجاد هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي ذيربط نظير شهرداري ،اداره اماكن عمومي ،فرماندهي انتظامي مشهد و فرمانداري شهرستان مشهد ساماندهي واحدهاي اقامتي فاقد مجوز حريم رضوي را آغاز كرده است .

دبير كميته اجرايي ساماندهي واحدهاي اقامتي فاقد مجوز حريم مطهر رضوي در گفتگو باخبرنگار مهر در مشهد با اعلام اين خبر افزود : با توجه به اين كه بالغ بر 500 واحد اقامتي فاقد مجوز و پروانه بهره برداري به دور از كنترل و نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي در اطراف حرم امام رضا (ع) به جذب زائر و گردشگر مي پردازند،اين سازمان با اقدامي ضربتي و با همكاري اتحاديه صنف مهمانپذيران مشهد مقدس به ساماندهي اين واحدها مي پردازد  .

 

احمد ديناري ضمن اشاره به عدم نظارت بر مسائل و مشكلات ديگران همچون  مسائل اجتماعي ،فرهنگي، حقوقي و امنيتي زائران و گردشگران گفت : ساماندهي اينگونه واحد ها به منظور خدمات رساني مطلوبتر در زمينه اسكان  زائرين ثامن الحجج (ع) انجام مي گيرد.

 

كارشناس مسئول دفتر بازاريابي و تبليغات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي ، شناسايي و شناسنامه دار كردن واحد هاي اقامتي فاقد مجوز ، از بين بردن و رفع معضلات اجتماعي – فرهنگي و حقوقي ناشي از فعاليت غير مجاز اين واحد ها ، نظارت دقيق بر واحد هاي اقامتي فاقد مجوز ، نظارت بر ورود و خروج مسافر و افزايش ظرفيت واحدهاي اقامتي مشهد مقدس را از اهداف اساسي اين اقدام بر شمرد.

 

وي همچنين خاطر نشان كرد : تاكنون حدود 150 در خواست تبديل ساختمان به مهمانپذيرمجهز به  سوئيت آپارتمان مورد بررسي قرار گرفته كه در اين سازمان تشكيل پرونده داده اند .

 

ديناري تصريح كرد : حدود 100 واحد بازديد و براي حدود 40 واحد مجوز بهره برداري موقت دو ماهه صادر شده است .

 

دبير كميته اجرايي ساماندهي واحدهاي اقامتي فاقد مجوز مشهد  اظهار اميدواري نمود كه تا پايان سال 84 ، حدود 500 واحد اقامتي فاقد مجوز در اطراف حرم مطهر رضوي ساماندهي شود .
کد مطلب 177712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها