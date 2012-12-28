لزوم همکاری ایران و پاکستان برای مقابله با فشارهای آمریکا

"عاصفه ضیا" کارشناس مسائل پاکستان درباره همکاریهای رسانه ای ایران و پاکستان و تاثیر آن بر روابط دو کشور گفت: پاکستان بسیار علاقه مند به همکاری با ایران است و اگر روابط با تهران گسترش یابد، مطمئنا می توانیم آمریکا را به عقب برانیم و از فشارهای واشنگتن علیه اسلام آباد بکاهیم.

ارتباط هند با آمریکا به نوعی است که هرچیزی را که آمریکا دیکته کند هند انجام می دهد و از طرفی هرچه را که آمریکا دیکته کند پاکستان انجام می دهد و ایالات متحده هیچ وقت خواهان برقراری ارتباط خوب و گسترش سطح روابط میان دو کشور نیست .

وی افزود: تقویت روابط تهران و اسلام آباد می تواند کمک شایانی به مردم پاکستان و تغییر چهره ای کند که دو کشور از یکدیگر دارند.

این کارشناس مسائل پاکستان گفت : هرگونه همکاری اقتصادی سیاسی و مذهبی میان دو کشور می تواند سبب بهبود روابط دو کشور شود و مردم پاکستان نیز خواهان همین موضوع هستند.

وی درباره موضع پاکستان در قبال کشمیر و آیا این اختلافات پایان می یابد یا خیر؟ اظهار داشت : تا وقتی که سیاستهای هند تغییر نکند ارتباط برقرار نخواهد شد. ارتباط هند با آمریکا به نوعی است که هرچیزی را که آمریکا دیکته کند هند انجام می دهد و از طرفی هرچه را که آمریکا دیکته کند پاکستان انجام می دهد و ایالات متحده هیچ وقت خواهان برقراری ارتباط خوب و گسترش سطح روابط میان دو کشور نیست.

وی افزود: تا زمانی که آمریکا حضور دارد و برای دو کشور همسایه که باید روابط خوبی را با یکدیگر داشته باشند، مشکلات ایجاد می کند، امکان حل اختلافات وجود ندارد.

این کارشناس مسائل پاکستان در پاسخ به این پرسش که آیا فشارهای آمریکا سبب کاهش سطح روابط ایران و پاکستان شده است یا خیر؟ گفت : آمریکا دلیل اصلی کمرنگ شدن روابط میان ایران و پاکستان است و افزایش قدرت ایران در حال حاضر برای آمریکا مشکل ایجاد می کند و سبب نارضایتی آمریکایی ها شده است.

وی تاکید کرد: دولت پاکستان به نوعی سیاستهای آمریکا را اجرا می کند و دخالتهای این کشور در روابط تهران-اسلام آباد سبب کمرنگ شدن سطح همکاریها شده است، این در حالی است که مردم پاکستان خواهان گسترش سطح روابط با ایران هستند.