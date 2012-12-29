آموزش مباحث تجویدی در کتاب «مصباح القراءة»

به گزارش خبرگزاری مهر، قرآن کریم به عنوان پرارزش‌ترین کتاب آسمانی و قانون اساسی اسلام مشتمل بر احکام و قوانین حیات بخشی می باشد که عمل به آنها سعادت و کمال دنیوی و اخروی را برای تمام جوامع بشری تضمین می نماید. واضح است که عمل به احکام قرآن متوقف بر فهم آیات آن و فهم آیات نیز به نوبه خود متوقف بر فراگیری تلاوت آن است. بنابراین نخستین گام در راه عمل به قرآن، یادگیری قرائت آن است، آن گونه که حق تلاوتش به جا آورده شود.

از مجموع آیات و روایاتی که در باب نحوه تلاوت قرآن وارد شده چنین بر می‌آید که تلاوت مطلوب قرآن تلاوتی است که صحیح، روان و با لهجه فصیح عربی صورت گیرد. به همین جهت فراگیری تلاوت مطلوب قرآن از مراحلی همچون روخوانی، روان‌خوانی و تجوید می‌گذرد. فهم آیات قرآن نیز حداقل دارای دو مرحله ترجمه (تحت‌اللفظی و سلیس) تفسیر و عمل به آن نیز خود حداقل شامل دو مرحله خودسازی و جامعه‌سازی است.

این درسنامه درصدد راهنمایی علاقمندان برای طی کردن مرحله تلاوت به شکلی مطلوب است و با اینکه هدف اصلی از نگارش آن آموزش مباحث تجویدی به عاشقان کلام الهی است، اما به جهت ضعف احتمالی برخی علاقه مندان نسبت به احکام روخوانی، سعی شده که مباحث مهم روخوانی نیز در کنار قواعد تجوید یادآوری گردد. بنابراین مباحث این کتاب تلفیقی از احکام روخوانی و تجوید با تکیه بیشتر بر مباحث تجویدی است.

درسنامه حاضر در چهار فصل تنظیم گردیده است: فصل اول به کلیات و مقدمات قرائت و تجوید قرآن اختصاص یافته و مباحثی از قبیل: آشنایی با علم قرائت و قراءات سبعه، آداب تلاوت قرآن کریم و تعریف ترتیل و تجوید در آن مطرح گردیده است. فصل دوم درباره شناخت حروف است و موضوعاتی از قبیل ویژگیهای حروف الفبای عربی، حروف مقطعه، مخارج حروف، صفات حروف، احکام حروف ناخوانا و همزه وصل را در بر می‌گیرد.

فصل سوم درسنامه به شناخت علامات حروف و احکام آنها اختصاص دارد و شامل مباحثی از قبیل نحوه تلفظ حرکات کوتاه و کشیده به لهجه عربی، قواعد اشباع، احکام تفخیم و ترقیق، حالات حروف ساکن، احکام میم ساکنه، احکام تنوین و نون ساکنه، احکام تشدید و انواع ادغام، انواع مد و احکام آن است و در نهایت فصل چهارم و پایانی این نوشته موضوعاتی از قبیل وقف و سکت، طرق وقف بر آخر کلمات و انواع وقف و ابتدا را مطرح می‌سازد.

«مصباح القراءة» تألیف عدنان لاجوردی، به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 70000 ریال منتشر شد.