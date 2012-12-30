حوزه هنری برای 3 فیلم داستانی و 5 مستند در جشنواره فجر فرم پر کرد

مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره درباره حضور محصولات سینمایی حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر، گفت: حوزه هنری سه فیلم بلند داستانی و پنج فیلم مستند را به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارسال کرده است و مابقی فیلمها را به دلیل اینکه هنوز کامل نشدهاند یا اینکه در ارزیابیهای انجام شده حس کردیم که کیفیت مطلوب را ندارند، به جشنواره نفرستادیم.
وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به فیلمهای بلند داستانی که به جشنواره ارسال شده است، گفت: دو اثر از فیلمهای بلند داستانی متعلق به کارگردانهای فیلم اولی است؛ "تاج محل" ساخته دانش اقبالشاوی و "خسته نباشید" ساخته محسن قرائی. همچنین فیلم "حوض نقاشی" ساخته مازیار میری از دیگر فیلمهای بلند سینمایی محصول حوزه هنری است.
حمایت از کارگردانهای فیلم اولی همواره در دستور کار حوزه هنری است
مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به حمایت از فیلمسازان فیلم اولی گفت: یکی از اهداف سینمایی حوزه هنری که در سالجاری به دنبال آن بودیم حمایت از جوانانی است که قصد دارند نخستین فیلم بلند خود را بسازند و این روندی است که در سال آینده نیز ادامه خواهیم داد و در این زمینه برنامهریزیهای مناسب را هم انجام دادهایم. در واقع با درنظرگرفتن اهداف حوزه هنری قصد داریم نیروهای تازه را به بدنه سینمای ایران تزریق کنیم.
وی در ادامه افزود: در این راستا از کارگردانهایی که دارای وجهه موجه و مثبت هستند دعوت کردیم که به عنوان مشاور کنار کارگردانهای جوان قرار گیرند. در فیلمهای "تاج محل" و "خسته نباشید" از مشاوره رضا میرکریمی استفاده شده که این دو فیلم مسایل فرهنگی را مورد بررسی قرار دادهاند.
این مدیر سینمایی در ادامه افزود: پیشنهاد رضا میرکریمی درباره این دو فیلم این بود که نگاه فرهنگی و بومی در آنها غالب باشد بنابراین در فیلم "تاج محل" با توجه به فرهنگ بومی خوزستان و با محوریت خانواده، داستان مرد 60 سالهای که در آبادان زندگی میکند، تصویر میشود. این مرد انسان مذهبی و متدینی است و کارهایی انجام میدهد که تاثیر خوبی بر شاکله کلی خانواده میگذارد.
نمایی از فیلم "حوض نقاشی" به کارگردانی مازیار میری
وی در ادامه افزود: داستان فیلم "خسته نباشید" هم ماجرای یک زوج جهانگرد است که با سفر به ایران، سحر دختر ایرانی آنها با فرهنگ جدید و جذابی آشنا میشود که در منش این زوج تاثیر میگذارد. این فیلم نیمنگاهی به حوزه میراث فرهنگی ایرانی و اسلامی دارد.
روایت شاعرانه ناصر پلنگی مستند شد
فرخندهکیش در ادامه صحبتهایش با اشاره به پنج فیلم مستند از تولیدات حوزه هنری با موضوع خرمشهر گفت: در جشنواره فیلم فجر پنج فیلم مستند نیز از تولیدات حوزه هنری حضور خواهد داشت. یکی از این فیلمها "خرمشهر من" نام دارد. این فیلم سه اپیزود است که داستان دفاع مقدس در خرمشهر را به تصویر میکشد. این اپیزودها به کارگردانی فرشید آذری، مهدی باقری و شهروز توکل ساخته شده است.
وی در ادامه افزود: نخستین اپیزود روایت شاعرانه ناصر پلنگی نقاش است. این نقاش آثاری را کشیده است که از طریق این نقاشیها خرمهشر را روایت میکند. اپیزود دوم از این مجموعه بر مبنای گفتارمتن شهید بهروز مرادی است. این فیلم بر مبنای عکسهایی است که عکاسان شاخص جنگ گرفتهاند و براساس کتاب "کوچههای خرمشهر" روایتی از مبارزات شهید بهروز مرادی است که 35 روز مقاومت مردم در خرمشهر را تصویر میکند.
مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اپیزود پایانی این مجموعه گفت: اپیزود پایانی درباره جواد عزیزی سراینده نغمههای "ممد نبودی" است و از این طریق خاطرات این ترانهسرا در دیدار با سرداران شهید چون جهان آرا مطرح میشود.
فرخندهکیش در ادامه افزود: دومین فیلم مستند از این مجموعه شامل دو اپیزود با موضوع خرمشهر به کارگردانی آزاده آریامنش و علی خسروی است. "سینمای بیداری" فیلم مستند دیگری است ساخته حبیب باویساجد. همچنین مستند "شهنه" به کارگردانی بهروز نورانیپور و مستند بلند "بیداری" به کارگردانی دو فیلمساز مصری را که در جشنواره رویش شرکت کرده بودند، در جشنواره فجر امسال داریم.
وی در پایان افزود: این فیلم مستند سینمایی درباره انقلاب مصر به کارگردانی احمد صلاح سونی و رمضان صلاح است.
نظر شما