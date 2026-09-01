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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۰

مسابقات سراسری قرآن کریم در مازندران آغاز شد

مسابقات سراسری قرآن کریم در مازندران آغاز شد

آمل- مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف مازندران با رقابت ۱۹۲ شرکت‌کننده در رشته‌های مختلف قرآنی، در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه مازندران از صبح سه شنبه در آمل آغاز شد و شرکت‌کنندگان برگزیده مراحل شهرستانی برای راهیابی به مرحله کشوری با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، در آیین افتتاح این مسابقات اظهار کرد: این دوره از رقابت‌ها در دو بخش بانوان و آقایان و طی دو روز برگزار می‌شود و برگزیدگان رشته‌های مختلف به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

وی افزود: در مجموع ۱۹۲ شرکت‌کننده از سراسر استان در مرحله استانی حضور دارند که از این تعداد ۸۵ نفر در بخش بانوان و ۱۰۷ نفر در بخش آقایان به رقابت می‌پردازند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به تنوع رشته‌های این دوره از مسابقات گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم، دعاخوانی و اذان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی بر نقش رویدادهای قرآنی در شناسایی ظرفیت‌های این حوزه تأکید کرد و گفت: مسابقات قرآن زمینه‌ای برای کشف و پرورش استعدادهای قرآنی و فراهم کردن بستر انس بیشتر جامعه با کلام وحی است.

وی گسترش فرهنگ و معارف قرآنی را از اهداف برگزاری این مسابقات دانست و افزود: آشنایی با مفاهیم قرآن نباید به عرصه مسابقات محدود شود، بلکه آموزه‌های این کتاب آسمانی باید در زندگی فردی و اجتماعی مردم نمود بیشتری پیدا کند.

مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف مازندران روزهای سه‌شنبه ۱۰ و چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل برگزار می‌شود و برگزیدگان رشته‌های مختلف، سهمیه حضور در مرحله کشوری را به دست خواهند آورد.

کد مطلب 6933859

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