مسابقات سراسری قرآن کریم در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه مازندران از صبح سه شنبه در آمل آغاز شد و شرکت‌کنندگان برگزیده مراحل شهرستانی برای راهیابی به مرحله کشوری با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، در آیین افتتاح این مسابقات اظهار کرد: این دوره از رقابت‌ها در دو بخش بانوان و آقایان و طی دو روز برگزار می‌شود و برگزیدگان رشته‌های مختلف به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

وی افزود: در مجموع ۱۹۲ شرکت‌کننده از سراسر استان در مرحله استانی حضور دارند که از این تعداد ۸۵ نفر در بخش بانوان و ۱۰۷ نفر در بخش آقایان به رقابت می‌پردازند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به تنوع رشته‌های این دوره از مسابقات گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم، دعاخوانی و اذان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی بر نقش رویدادهای قرآنی در شناسایی ظرفیت‌های این حوزه تأکید کرد و گفت: مسابقات قرآن زمینه‌ای برای کشف و پرورش استعدادهای قرآنی و فراهم کردن بستر انس بیشتر جامعه با کلام وحی است.

وی گسترش فرهنگ و معارف قرآنی را از اهداف برگزاری این مسابقات دانست و افزود: آشنایی با مفاهیم قرآن نباید به عرصه مسابقات محدود شود، بلکه آموزه‌های این کتاب آسمانی باید در زندگی فردی و اجتماعی مردم نمود بیشتری پیدا کند.

مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف مازندران روزهای سه‌شنبه ۱۰ و چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل برگزار می‌شود و برگزیدگان رشته‌های مختلف، سهمیه حضور در مرحله کشوری را به دست خواهند آورد.