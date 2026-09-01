طرح هادی ۹۶ روستای بالای ۲۰ خانوار چالوس تهیه شد

یحیی یوسفپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اجرای طرحهای هادی روستایی اظهار کرد: برای تمامی ۹۶ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان طرح هادی تهیه شده است.
وی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی طرحهای هادی متناسب با نیازهای روستاها افزود: بازنگری طرح هادی ۱۲ روستای اولویتدار باید در دستور کار قرار گیرد و ۱۰ روستای دیگر نیز به فرآیند بازنگری اضافه شوند.
فرماندار چالوس همچنین خواستار تسریع در اجرای طرحهای عمرانی روستاها شد و گفت: با همکاری بنیاد مسکن، عملیات آسفالت ۱۰ روستا باید تا پایان سال جاری به سرانجام برسد.
یوسفپور با اشاره به اهمیت توسعه متوازن مناطق روستایی، اجرای دقیق طرحهای هادی را یکی از الزامات ساماندهی کالبدی روستاها و بهبود زیرساختهای روستایی دانست و بر پیگیری مستمر این موضوع تأکید کرد.
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