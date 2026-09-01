به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، از جابهجایی یک میلیون و ۹۵ هزار و ۷۰۶ مسافر طی پنج ماه سالجاری خبر داد که این میزان حاکی از افزایش ۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، یک میلیون و ۹۵ هزار و ۷۰۶ مسافر در قالب ۱۰۶ هزار و ۳۰۷ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای استان جابهجا شدهاند.
وی افزود: از مجموع مسافران جابهجا شده، ۶۵۶ هزار و ۴۲۴ مسافر در سفرهای دروناستانی و ۴۳۹ هزار و ۲۸۲ مسافر در سفرهای بروناستانی جابهجا شدهاند.
باقری تصریح کرد: بیشترین سهم جابهجایی مسافر در استان به ترتیب مربوط به شهرستان های زاهدان، زابل، سراوان بوده است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت حمل و نقل عمومی جادهای در تسهیل تردد مسافران، بر استمرار نظارت بر ناوگان و ارتقای سطح خدماترسانی به مسافران در مسیرهای درون و بروناستانی تأکید کرد.
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