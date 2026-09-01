به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ پروژه صنعت برق استان کرمانشاه روز سه‌شنبه با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزیر نیرو و جمعی از مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های صنعت برق، افزایش ظرفیت شبکه، ارتقای پایداری و قابلیت اطمینان شبکه انتقال و توزیع و تأمین برق مورد نیاز مشترکان در نقاط مختلف استان اجرا شده‌اند.

از مجموع ۳۰ پروژه افتتاح‌شده، هفت پروژه مربوط به شرکت برق منطقه‌ای غرب است که برای اجرای آنها ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

این پروژه‌ها شامل پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت جایگزین سنقر، پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی زاگرس، توسعه و افزایش ظرفیت پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت میاندربند، توسعه فیدرهای ۲۰ کیلوولت پست قصرشیرین، توسعه فیدرهای ۲۰ کیلوولت پست اسلام‌آباد ۲، نصب هادی پرظرفیت روی خط ۶۳ کیلوولت شاهد ـ سیلو و نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی چمران است.

اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در افزایش ظرفیت شبکه برق استان، رفع محدودیت‌های موجود و بهبود کیفیت و پایداری برق‌رسانی به مشترکان خواهد داشت.

همچنین ۲۳ پروژه برق‌رسانی و بهینه‌سازی شبکه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نیز با سرمایه‌گذاری ۳۸۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها طیف مختلفی از طرح‌های توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع برق را در نقاط مختلف استان شامل می‌شود که با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش تاب‌آوری شبکه، کاهش خاموشی‌ها و بهبود دسترسی مشترکان به برق پایدار اجرا شده‌اند.

بر اساس این گزارش، مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای ۳۰ پروژه صنعت برق استان کرمانشاه ۳ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است.

بهره‌برداری از این طرح‌ها گامی در مسیر توسعه و تقویت زیرساخت‌های صنعت برق استان کرمانشاه محسوب می‌شود و می‌تواند ظرفیت شبکه را برای پاسخگویی به نیاز مشترکان، صنایع و واحدهای تولیدی افزایش دهد.