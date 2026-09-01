آغاز احداث باند دوم کریدور مدن به یادمان تندگویان

به گزارش خبرنگار مهر، این محور مواصلاتی که عملیات اجرایی آن صبح امروز سه شنبه با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور آغاز شد به طول ۶ کیلومتر احداث می‌شود و با اجرای آن، گام مهمی در جهت بهبود ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور زائران و شهروندان و ارتقای شاخص‌های حمل‌ونقل جاده‌ای منطقه برداشته خواهد شد.

تسریع در آغاز عملیات اجرایی این پروژه کلیدی با پیگیری‌های مستمر نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و همراهی مسئولان استانی محقق شده است.

این مراسم با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی، خسرو پیرهادی فرماندار ویژه شهرستان آبادان و جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.