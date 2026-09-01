به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین لیاقت صبح سه شنبه در خصوص خلاصه آمار عملیاتی مردادماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در مردادماه سال جاری در مجموع ۳۷۵ عملیات توسط نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس انجام شده است.

وی افزود: از مجموع عملیات‌های انجام شده ۱۲۶ مورد عملیات آتش‌سوزی و ۲۴۹ مورد عملیات امداد و نجات بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: در بخش آتش‌سوزی ۴۵ مورد مربوط به منازل مسکونی ۳۷ مورد فضای سبز ۲۲ مورد وسایل نقلیه، هشت مورد اماکن تجاری و اداری و ۱۴ مورد سایر موارد بوده است.

لیاقت، ادامه داد: در بخش عملیات امداد و نجات نیز ۱۷۲ مورد مربوط به آسانسور ۲۸ مورد محبوس شدن ۲۱ مورد نجات حیوانات و ۲۶ مورد سایر موارد ثبت شده است.

وی گفت: در مجموع این عملیات‌ها ۶۵۶ نفر توسط نیروهای آتش‌نشانی و امداد و نجات بندرعباس نجات یافتند.