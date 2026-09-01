به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی دادآفرین، صبح سهشنبه، در ابتدای دوره آموزشی ارکان مساجد در میبد با تبیین جایگاه مسجد و مسئولیت ارکان آن، بر ضرورت برخورداری از نیت صحیح، شایستگی و احساس مسئولیت در پذیرش و انجام مسئولیتهای مسجد تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح نیت در خدمت به مسجد اظهار کرد: خدمتگزاری در مسجد صرفاً یک مسئولیت اجرایی نیست، بلکه فرصتی برای بندگی، خدمت به مردم و انجام مسئولیتی الهی است؛ ازاینرو پذیرش مسئولیت باید همراه با امانتداری، شایستگی و احساس مسئولیت باشد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان یزد، امام جماعت را محور هدایت و راهبری مسجد دانست و بر ضرورت تعامل، همدلی و هماهنگی میان امام جماعت، هیأت امنا و خادم مسجد تأکید کرد.
دادآفرین با بیان اینکه مسجد نباید تنها به برگزاری نماز و مناسبتها محدود شود، افزود: مسجد تراز باید علاوه بر کارکرد عبادی، در عرصههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی نیز نقشآفرین باشد و در هدایت، تربیت و حل مسائل مردم محله حضور فعال داشته باشد.
وی ادامه داد: برای افزایش کارآمدی مسجد، هر یک از ارکان آن باید وظایف و حدود مسئولیت خود را بهدرستی بشناسند و در چارچوب مشخص، با سایر ارکان مسجد هماهنگ و همراه باشند.
دادآفرین همچنین شفافیت و پاسخگویی مالی را از الزامات مدیریت صحیح مسجد عنوان کرد و گفت: گزارشدهی منظم مالی توسط هیأت امنا میتواند زمینهساز افزایش اعتماد مردم و تقویت مشارکت آنان در امور مسجد باشد.
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