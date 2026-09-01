به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی صبح سهشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیسکل دادگستری کردستان که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، با تقدیر از خدمات حجتالاسلام سیدحسین حسینی اظهار کرد: در دو سال گذشته شاهد تلاشهای مؤثر و شبانهروزی رئیسکل سابق دادگستری استان در حوزههای مختلف بودیم.
وی افزود: حجتالاسلام حسینی در دوران مسئولیت خود فردی اخلاقمدار، پاکدست و مردمدار بود و اقدامات ارزشمندی در مجموعه قضایی استان به انجام رساند.
استاندار کردستان یکی از اقدامات قابل توجه دستگاه قضایی استان را کمک به آزادی زندانیان عنوان کرد و گفت: آزادی یکهزار و ۶۰۰ زندانی با محوریت دستگاه قضایی و همراهی خیران، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
لهونی ادامه داد: مجموعه قضایی کردستان در مدت فعالیت خود ضمن حفظ استقلال دستگاه قضا، تعامل مناسبی با دولت و مجموعه اجرایی استان داشته و این همکاری در مسیر رفع مشکلات مردم و پیشبرد امور استان مؤثر بوده است.
وی با قدردانی از تلاشهای قضات و کارکنان دستگاه قضایی کردستان بیان کرد: بخش قابل توجهی از موفقیتهای حاصل شده، نتیجه تلاش مجموعه قضایی استان و همکاری سایر دستگاهها و نهادهای مسئول بوده است.
استاندار کردستان همچنین انتصاب حجتالاسلام محمد جباری به عنوان رئیسکل جدید دادگستری استان را تبریک گفت و افزود: امیدواریم با حضور ایشان، روند خدمترسانی و تعامل میان دستگاه قضایی و مجموعه اجرایی استان با قوت ادامه پیدا کند.
لهونی با اشاره به انتصاب سه نفر از قضات کردستان به ریاست کل دادگستری استانهای مختلف، این موضوع را مایه خرسندی دانست و گفت: انتصاب حجتالاسلام جباری در کردستان و همچنین حجتالاسلام امیرخانی در استان کرمانشاه نشاندهنده ظرفیت و توانمندی نیروهای قضایی استان است.
وی در پایان از حضور مسئولان، قضات، کارکنان دستگاه قضایی، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و سایر حاضران در این مراسم قدردانی کرد.
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