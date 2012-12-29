به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفتگی رادیویی کتاب شب، این هفته به خوانش رمان «قاضی و جلادش» نوشته فردریش دورنمات نویسنده سوئیسی که یکی از داستاننویسان بزرگ آلمانیزبان قرن بیستم است، اختصاص دارد. درونمات هم به دلیل داستانهایش و هم به دلیل نمایشنامههایش در جهان شناخته شده است.
این کتاب دورنمات توسط محمود حسینیزاد ترجمه شده و ناشر آن نیز نشر ماهی است. «قاضی و جلادش» نیز مانند برخی دیگر از آثار دورنمات، زمینه پلیسی دارد و به همراه رمان «سوء ظن» در ایران منتشر شده است.
یک افسر پلیس کشته میشود و کارآگاهی به دنبال پردهبرداری از راز قتل او بر میآید. در میان سرنخها او به زندگی گذشته خود میرسد و زمانی که جوان بوده و اوایل کارش در نیروی پلیس بوده است. این کارآگاه در گذشتهاش با جنایتکاری حرفهای سر و کار داشته و حرفی میان این دو رد و بدل شده است...
خلاصهنویسی این رمان برای رادیو توسط احسان پویا انجام شده است. کتاب شب این هفته با روایت «قاضی و جلادش» با صدای بهروز رضوی، سردبیری محسن حکیممعانی و تهیهکنندگی رضا قربانی از امشب شنبه 9 دی تا پایان هفته روی آنتن شبکه رادیویی تهران میرود. ساعت پخش این برنامه 23:30 است.
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