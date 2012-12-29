طرح مرتعداری 650 هزار هکتار از مراتع گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصری پیش از ظهر شنبه در بازدید از مراتع گنبدکاووس افزود: 400 هزار هکتار از این مراتع در قالب قراردادهای 30-10ساله به مرتعداران واگذار شده که به این ترتیب امور مدیریتی مراتع با مشارکت کارشناسان اداره مرتع و مرتعداران ذیحق عضو شرکتهای تعاونی مرتعداری انجام می گیرد وسعی برآن است که برای مراتع باقیمانده نیز طرح مرتعداری تهیه شده و در قالب طرحهای مرتعداری به شرکتهای تعاونی واگذار شود.
وی اظهار داشت: همچنین 272 سامانه عرفی در مراتع گلستان وجود دارد که تاکنون برای 199سامانه تهیه طرح انجام شده است.
ناصری گفت: مدیریت مراتع برای حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری ازجمله وظایف سازمانی این اداره کل است که کارشناسان و کارکنان اداره مرتع منابع طبیعی و آبخیزداریاستان گلستان سعی در انجام آن دارند.
ناصری افزود: مدیریت مراتع شامل اموری نظیر عملیات بیولوژیک مانند کاشت بوتههای مرتعی ، قرق مراتع با سیم کشی و گشت و مراقبت ، کنترلظرفیت ورود دام به مراتع و رعایت زمان چرا .... است.
گلستان 860 هزار هکتار مرتع دارد.
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