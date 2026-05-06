همایش روز ملی مرتع و مرتعداری در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال موسویان در جلسه ستاد اجرای همایش روز ملی مرتع و مرتعداری که با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط، انجمن های مرتعداران، عشایر و تشکل های مردم نهاد در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار شد، اظهار کرد: سال ۲۰۲۶ میلادی به عنوان سال جهانی مرتع، مرتعداران و عشایر نام گذاری شده و از این رو اجرای برنامه های مختلف مرتبط با مرتع برگزار می شود.

وی افزود: مراتع نقش بسیار مهمی در اکوسیستم جهانی دارند که شامل ارزش های بازاری و غیربازاری می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تولید علوفه و انواع گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی، ذخیره آب و حفاظت خاک، تعدیل آب و هوا و ظرفیت های گردشگری را از مهمترین کارکردهای مراتع عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه سطح مراتع استان ۵۱۹ هزار هکتار معادل ۳۴ درصد از مساحت استان است، ادامه داد: ارزش ریالی تولید علوفه این مراتع ۶۲ هزار میلیارد تومان و تعداد بهره بردار حدود ۳۰ هزار خانوار است.

موسویان همچنین تاکید کرد: همزمان با سراسر کشور همایش ملی روز مرتع و مرتعداری را در ۲۵ اردیبهشت ماه، با برنامه های مختلف علمی، آموزشی ترویجی و فرهنگی هنری در یکی از مراتع شاخص استان و با حضور عشایر، روستاییان، مسئولان، چهره های علمی و فرهنگی برگزار خواهیم کرد.