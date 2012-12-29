روزنامه شرق رفع توقیف شد/ تبرئه رحمانیان از اتهامات

به گزارش خبرنگار مهر، چهارم مهرماه بود که کاریکاتور هادی حیدری برای روزنامه شرق دردسرساز شد. بعد از انتشار این کاریکاتور پدرام پاک‌آئین مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد صبح پنجم مهرماه سال جاری اعلام کرد: روز گذشته به محض درج کاریکاتور توهین‌آمیز روزنامه شرق اخطار کتبی خطاب به مدیر مسئول این روزنامه ارسال شد و موضوع به دادستان عمومی و انقلاب تهران هم برای رسیدگی اعلام شده است. در این کاریکاتور کارتونی نقاشی شده که افراد به جای بستن سربند به روی پیشانی سربندها را به روی چشمان خود می بندند و وزارت ارشاد این نقاشی را توهین به ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرده است.



پس از اظهارات این مقام مسئول در وزارت ارشاد، حسینی وزیر ارشاد هم اعلام کرد: نظر ما توقیف روزنامه شرق است و آن را به دادستانی اعلام کرده و در جلسه هیئت دولت با وزیر دادگستری مذاکره کرده‌ام. هنوز چند ساعتی از گفته های وزیر ارشاد نگذشته بود که دادستانی تهران با بازداشت مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق به ادامه اما و اگرها خاتمه داد و روزنامه شرق هم توقیف شد.

با تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست برای مدیر مسئول روزنامه شرق ، پرونده برای محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. یکشنبه هفته گذشته جلسه محاکمه مدیر مسئول روزنامه شرق به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

پس از دفاعیات مهدی رحمانیان ، مدیر مسئول روزنامه شرق و وکیل مدافعش اعضای هیئت منصفه مطبوعات وارد شور شده و و مدیر مسئول روزنامه شرق را در خصوص اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم نشناختند. درباره اتهام تخلف از مصوبه شورای امنیت ملی، اعضای هیئت منصفه مهدی رحمانیان را مجرم دانستند. در خصوص اتهام توهین به ایثارگران - چاپ کاریکاتور - اعضای هیئت منصفه با اکثریت آرا وی را مجرم ندانستند. همچنین اعضای هیئت منصفه مدیر مسئول روزنامه شرق را مستحق تخفیف ندانست. قضات دادگاه هم مدیر مسئول روزنامه شرق را تبرئه کردند.

مهدی رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: بر اساس رای دادگاه از تمام اتهامات تبرئه شده و روزنامه رفع توقیف شده است.

وی افزود: بزودی انتشار روزنامه از سر گرفته می شود.