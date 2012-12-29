به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه سازمان ملل نیز سال 2013 را به عنوان سال بین المللی همکاری در خصوص آب تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش به منظور ارتقاء مراسم جهانی بزرگداشت این روز و کمک به افزایش آگاهی ها در خصوص مسائل بحرانی که در مدیریت آب مطرح است یونسکو به عنوان آژانس راهبر انتخاب شده است.

آب، به عنوان پشتیبان کل حیات بر روی زمین، در نهایت روش زندگی ما را تعیین می کند. در بیشتر نواحی کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه، تهیه و حفظ آب به منظور رفع نیازهای مردم، به عنوان چالشی اساسی در مسیر توسعه پایدار شناخته شده است. اکوسیستم های مختلف بویژه جنگلها و تالابها، آب تمیز در دسترس برای جوامع بشری را، تضمین می کنند آب به نوبه خود، تمام خدمات اکوسیستمی را پشتیبانی می کنند.

مدیریت اکوسیستم می تواند به ما برای حل مسائل مرتبط با آب کمک کند به عنوان مثال تالابها می توانند به کاهش خطرات ناشی از سیلاب کمک کنند بازسازی خاک می تواند فرسایش و آلودگی را کاهش و آب در دسترس برای محصولات کشاورزی را آفزایش دهد. مناطق حفاظت شده می توانند در تهیه آب برای شهرها کمک کنند.

آب به عنوان منبع کل حیات روی زمین، یک مبحث اصلی و مشترک است که مدیریت آن، مستلزم همکاری است. برای موضوع مدیریت آب، راه حل هایی در برنامه راهبردی تنوع زیستی ۲۰۲۰-۲۰۱۱ و اهداف آن گنجانده شده است.

دبیرخانه در اوائل سال ۲۰۱۳، انواع مواد کمکی از جمله یک صفحه اینترنتی حاوی پیامهای کلیدی و کتابچه ای در خصوص موضوع را برای کمک به بزرگداشت این روز تدوین خواهد کرد.

برای شرکت در این اقدام آماده سازی، دبیرخانه کنوانسیون از کلیه کشورهای عضو، سازمانهای غیر دولتی و سایر سازمانهای مرتبط دعوت کرده است که پیشنهادات خود را در خصوص نحوه گرامیداشت این روز جهانی ارائه دهند. فعالیتهای پیشنهادی برای این روز و اخبار به روز در زمینه آخرین پیشرفتها از طریق سایت تخصیص یافته به روز جهانی تنوع زیستی: www.cbd.int/idb در دسترس خواهد بود.

