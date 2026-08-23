به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی شامگاه شنبه مراسم جشن روز خبرنگار ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: پرسشگری و روایت‌گری از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها است و خبرنگاران می‌توانند با انعکاس صحیح واقعیت‌ها زمینه‌ساز اصلاح امور و تقویت سرمایه اجتماعی باشند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در جنگ تحمیلی اخیر، افزود: روایت‌گری درست و به‌موقع رسانه‌ها موجب شد امپراتوری رسانه‌ای دشمن نتواند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد و جنایات رژیم صهیونیستی نیز برای افکار عمومی جهان آشکار شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر روایت‌گری دقیق رسانه‌ها نبود انتقال واقعیت‌های این رخدادها و بازتاب جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در سطح جهانی با دشواری بیشتری همراه می‌شد.

صوفی با بیان اینکه خبرنگاران زبان گویا و چشم بینای مردم هستند، گفت: اصحاب رسانه باید از مسئولان درباره اقدامات، برنامه‌ها و وعده‌های مطرح‌شده سؤال کنند و پیگیری تحقق این وعده‌ها را در دستور کار داشته باشند.

وی توسعه هدفمند استان را یکی از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: توسعه همدان باید در همه حوزه‌ها به‌صورت متوازن و با برنامه‌ریزی مشخص دنبال شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حل مسائل مسکن، آب، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی راکد از جمله مطالبات و ضرورت‌های مهم استان است و مسئولان باید نسبت به تحقق تعهدات خود در زمان مقرر پاسخگو باشند.

صوفی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها با پرسشگری صحیح و روایت‌گری مسئولانه می‌توانند در کنار انعکاس مشکلات مردم به ایجاد امید در جامعه کمک کنند.

وی با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، گفت: میزان دریافتی بسیاری از خبرنگاران با حجم و اهمیت فعالیت آنها تناسب ندارد و استمرار فعالیت حرفه‌ای آنها نشانه‌ای از ایثار و مسئولیت‌پذیری است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: پیگیری مسائل و تامین حداقل نیازهای خبرنگاران باید در دستور کار قرار گیرد و موضوع مسکن اصحاب رسانه نیز با جدیت دنبال و برای رفع آن اقدام شود.