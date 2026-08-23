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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۴۵

خبرنگاران مطالبه‌گری و امیدآفرینی را تقویت کنند

خبرنگاران مطالبه‌گری و امیدآفرینی را تقویت کنند

همدان-نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت:رسانه‌ها با پرسشگری صحیح و روایت‌گری مسئولانه می‌توانند در کنار انعکاس مشکلات مردم به ایجاد امید در جامعه کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی شامگاه شنبه مراسم جشن روز خبرنگار ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: پرسشگری و روایت‌گری از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها است و خبرنگاران می‌توانند با انعکاس صحیح واقعیت‌ها زمینه‌ساز اصلاح امور و تقویت سرمایه اجتماعی باشند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در جنگ تحمیلی اخیر، افزود: روایت‌گری درست و به‌موقع رسانه‌ها موجب شد امپراتوری رسانه‌ای دشمن نتواند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد و جنایات رژیم صهیونیستی نیز برای افکار عمومی جهان آشکار شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر روایت‌گری دقیق رسانه‌ها نبود انتقال واقعیت‌های این رخدادها و بازتاب جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در سطح جهانی با دشواری بیشتری همراه می‌شد.

صوفی با بیان اینکه خبرنگاران زبان گویا و چشم بینای مردم هستند، گفت: اصحاب رسانه باید از مسئولان درباره اقدامات، برنامه‌ها و وعده‌های مطرح‌شده سؤال کنند و پیگیری تحقق این وعده‌ها را در دستور کار داشته باشند.

وی توسعه هدفمند استان را یکی از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: توسعه همدان باید در همه حوزه‌ها به‌صورت متوازن و با برنامه‌ریزی مشخص دنبال شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حل مسائل مسکن، آب، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی راکد از جمله مطالبات و ضرورت‌های مهم استان است و مسئولان باید نسبت به تحقق تعهدات خود در زمان مقرر پاسخگو باشند.

صوفی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها با پرسشگری صحیح و روایت‌گری مسئولانه می‌توانند در کنار انعکاس مشکلات مردم به ایجاد امید در جامعه کمک کنند.

وی با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، گفت: میزان دریافتی بسیاری از خبرنگاران با حجم و اهمیت فعالیت آنها تناسب ندارد و استمرار فعالیت حرفه‌ای آنها نشانه‌ای از ایثار و مسئولیت‌پذیری است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: پیگیری مسائل و تامین حداقل نیازهای خبرنگاران باید در دستور کار قرار گیرد و موضوع مسکن اصحاب رسانه نیز با جدیت دنبال و برای رفع آن اقدام شود.

کد مطلب 6924370

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