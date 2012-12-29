مسئولان فرهنگی ابرکوه را به جایگاه شایسته خود باز گردانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی عصر شنبه در دیدار با رئیس و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه اظهار داشت: تنها در صورت تلاش مضاعف است که می‌توانیم ابرکوه را که در طول سالیان متمادی عمر کهن خود، خواستگاه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی بوده است و اینک به صورتی خاموش به شرایط زیست کویری ادامه می‌دهد، حداقل به جایگاه افتخار بخش گذشته خود برگردانیم.

وی اظهار امیدواری کرد: مدیر جدید و کادر باتجربه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه به این مهم توجه کرده و بارقه امید را در دلها ایجاد کنند.

وی افزود: پرسنل این اداره در شهر ابرکوه توان خود را به کار گرفته اند اما ابرکوه ظرفیتهای فراوان در بخش فرهنگ و هنر دینی دارد که باید به کار گرفته شود زیرا سابقه این دیار کهن، آمیخته با فرهنگ و هنر تمدن است.

حسینی عنوان کرد: باید به این ظرفیت ها عینیت بیخشیم و در این راستا نباید تنها به دستور العمل و بخشنامه های ارسالی بسنده کنیم.

وی ادامه داد: ضرورت دارد که از توانمندی، خلاقیت و نوآوری خودتان در راستای اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی استفاده کنید و در چهار چوب ضوابط کاری، فعالیت مضاعف داشته باشید تا هم شاهد شکوفایی بیش از پیش استعدادها و هم باعث دلگرمی هنرمندان، رمان نویسان، داستان سرایان، شاعران، هنرمندان نمایشی و پیش آهنگان هنر باشیم.