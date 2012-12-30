به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در تجمع مردم قم به مناسبت 9 دی در مدرسه فیضیه با بیان اینکه فتنه 88 از ده سال قبل از آن طراحی شده بود، اضافه کرد: دشمنان راه‌های متعددی برای ضربه به نظام اسلامی را پیموده اند و امتحان کرده اند لذا این نقشه را در سال 88 اجرا کردند.



وی ادامه داد: اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان میدهد ریشه فتنه 88 از سوی آمریکا و ایادی آنها در سالیان قبل طراحی شده بود و مرحله به مرحله طی تا به سال 88 رسید.



هدف فتنه اهانت به مقدسات و براندازی نظام بود



نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هدف فتنه اهانت به مقدسات و براندازی نظام بود افزود: مردم در ابتدا از ابعاد فتنه آگاه نبودند اما بعد از اهانت عده ای شرور به امام حسین(ع) متوجه شدند که این کار امری اتفاقی نبودده است.



وی با اشاره به حوادث صدر اسلام تاکید کرد: باید از این حوادث برای امروز جامعه عبرت بگیریم؛ در صدر اسلام گروه‌ های مختلفی مانند کفار و مشرکان و منافقان با پیامبر به مخالفت برخاستند اما عده ای هم بودند که واقعا اسلام را پذیرفته بودند اما در انجام برخی از تکالیف مانند جهاد ابا داشتند و بهانه می‌آوردند.

آیت‌الله مصباح یزدی با اشاره به گروهی دیگر از مردم که مومن اما بی بصیرت بوده اند اظهار داشت: این افراد سطحی نگر و بی بصیرت بودند و دشمنان نیز از سطحی نگری آنان استفاده می‌کردند و کفار و منافقان نیز روی این افراد حساب ویژه‌ای باز می‌کردند و به آنان دلبسته بودند.



عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: بسیاری از آسیب‌هایی که در صدر اسلام به مسلمانان وارد شد ناشی از همین گروه بود و در اوایل انقلاب نیز این تجربه را داشتیم که عده‌ای برای رسیدن به اهدافشان با انقلاب همراهی کردند اما بعدا دیدند نمی‌توانند به آن دست یابند از انقلاب جدا شدند.



وی با بیان این‌ که بعد از رحلت امام(ره) مهم‌ ترین طرح‌ دشمن فتنه 78 بود اضافه کرد: در این ماجرا برخی از مسئولان هم دست داشتند و دشمن از آنان برای ضربه به نظام استفاده کرد اما بسیجیان با جان و دل از انقلاب دفاع کردند.



آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه دشمن بعد از ناموفقیت در این فتنه، فتنه 88 را طراحی کرد افزود: به گفته برخی از غربیها این ماجرا ریشه در 20 سال قبل داشت و کسانی در کشور که متمایل به مذاکره با آمریکا بودند زمینه‌ ساز این فتنه شدند.



9 دیماه تنها با استقبال مردم از ورود امام به کشور قابل مقایسه است



وی با اشاره به 9 دیماه به عنوان پایان فتنه تصریح کرد: حماسه این روز تنها با استقبال مردم از ورود امام به کشور قابل مقایسه است زیرا این حرکت چشم دشمنان را کور کرد و نقشه‌های آنان را نیز نقش بر آب کرد.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حضور گروه‌های مختلف سیاسی را از جمله ویژگی‌های این روز دانست و اضافه کرد: عامل رخداد این حماسه بصیرت دینی و فطری مردم بود که با هدایت رهبری فرزانه گره خورد.

وی اظهار داشت: در فتنه 88 جریان کفر،‌ نفاق و ضعف ایمان و جلب منافع دست در دست هم دادند و عده ای هم با وجود اینکه می خواستند نظام باقی بماند اما حاضر نبودند بقای نظام به از دست رفتن منافع آنان منجر شود و می‌‌خواستند شاهرگ‌‌های اقتصاد را به دست بگیرند.



برخی گمان نکنند می توانند به جای ولایت فقیه محبوبیتی در میان مردم داشته باشند



نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مومنان واقعی با غیرت دینی همواره از نظام حمایت کرده و می کنند اضافه کرد: باید این غیرت دینی و بصیرت در مردم زنده بماند تا با وحدت و مهربانی در برابر دشمن ید واحده ای بر دهان یاوه‌ گویان بکوبیم.



آیت الله مصباح یزدی با اشاره به نقش ولایت در ایجاد 9 دی تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی 9 دی، حمایت از ولایت بود و برخی گمان نکنند می توانند به جای ولایت فقیه محبوبیتی در میان مردم داشته باشند.