صبای قم در مسیر قهرمانی از راه ساری به سلامت عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از دور برگشت چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی با برگزاری هفت مسابقه به انجام رسید که طی آن تیم فوتسال صبای قم در دیداری خارج از خانه موفق به شکست میزبان خود تیم با سابقه راه ساری شد.



بازیکنان تیم فوتسال صبای قم در حالی‌ که در این دیدار در مقابل دیدگان تماشاگران تیم راه ساری بازی می‌کردند، بازی سختی را پشت سر گذاشتند و در ادامه عملکرد خوب خود در دیدارهای خارج از خانه که با نتایج خوبی رقبای خود را می‌بردند، در این دیدار نیز به پیروزی و سه امتیاز بازی دست یافتند.



در این دیدار که از پانزدهمین هفته مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به میزبانی تیم راه ساری به انجام رسید، نتیجه دیدار رفت تکرار شد و باز هم این تیم فوتسال صبای قم بود که موفق شد حریف خود را شکست دهد اما در حالی که بازی رفت را سه بر دو برده بود، این بار با حساب شش بر دو حریف خود تیم راه ساری را در سالن اختصاصی این تیم شکست داد.



بازیکنان صبای قم با وجود حمایت تماشاگران حاضر در سالن سیدرسول حسینی ساری از تیم میزبان، در طول زمان های مسابقه از فرصت‌ها به خوبی بهره برده و در دیداری که هشت گل در برداشت به برتری شش بر دو دست یافته و پیروز میدان شدند.



یازدهمین پیروزی تیم فوتسال صبای قم در چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی در میهمانی راه ساری به دست آمد که بازیکنان تیم فوتسال صبای قم در دیدار رفت دو تیم نیز که در ماه مبارک رمضان امسال در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد، در حالی که مقابل دیدگان نزدیک به دو هزار تماشاگر قمی بازی می کردند، با نتیجه سه بر دو صاحب پیروزی و سه امتیاز بازی شده بودند.



با این پیروزی که دومین برد شاگردان محسن حسن زاده در نیم فصل دوم رقابت‌های چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بود، این تیم همچنان جایگاه خود را بالاتر از تیم اصفهانی گیتی پسند اصفهان که این هفته به تیم فرش آراء مشهد باخت، در مکان نخست جدول رده بندی حفظ کرد.



این در حالی است که صبای قم با این پیروزی 35 امتیازی شد و همچنان جایگاه خود در مکان صدر جدول رده بندی لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور حفظ کرد، در حالی که در جدول در حال حاضر تیم های گیتی پسند با 31 و فرش آراء مشهد با 27 امتیاز دوم و سوم هستند.



این در حالی است که تیم فوتسال صبای قم در هشتمین بازی خانگی خود در لیگ برتر، بر اساس برنامه سازمان لیگ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در هفته شانزدهم این رقابت‌ها شنبه شانزدهم دی ماه در قم میزبان تیم فرش آراء مشهد خواهد بود.

