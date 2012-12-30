به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روزهای پخش "کلاه پهلوی" پس از انتقاداتی که به آخرین ساخته ضیاءالدین دری شد، علی دارابی معاون سیما به دفاع تمام قد از این اثر برخاست.
چنانچه در نخستین روز ماه مهر، در مراسم تقدیر از برترینهای ماه رمضان، از "کلاه پهلوی" که به تازگی پخش آن از شبکه اول آغاز شده بود به عنوان یکی از بهترین سریالها در راستای روشنگری تلاش سازمان یافته بیگانگان با محوریت انگلیس نام برد و افزود: آنها میخواستند فرهنگ برهنگی را در جامعه ایران نهادینه کرده و با اسلام مبارزه کنند. جا دارد از سیدضیاءالدین دری برای ساخت چنین اثری که یک سال مهمان خانههای مردم خواهد بود تقدیر کنیم.
با این حال انتقادات در خارج از سازمان صدا و سیما آنقدر قوت گرفت که مدیران ارشد این سازمان را به بازنگری در گفتههایشان وادار کرد.
همین شد که دارابی معاون سیما در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه علامه موضع طرفدارانه خود نسبت به سریال را فراموش کرد و سخنان دیگری گفت.
"کلاه پهلوی" به همین شکل ادامه پیدا کند، اجازه پخش نخواهد داشت
وی اواسط آذر ماه با اشاره به جلسهای که با عوامل "کلاه پهلوی" داشته است، اظهار کرد: در این جلسه عنوان شد که اگر این سریال به همین شکل ادامه پیدا کند، اجازه پخش نخواهد داشت؛ البته این کار در زمان مسئولان قبلی بستهشده، ولی مسئولیت پخش آن با بنده است.
افشای چهره حقیقی روشنفکران غیردینی و فراماسونها
این حاشیهها همچنان ادامه داشت و مسایل شفافسازی نشد از اینرو نظر مدیر شبکه اول سیما را نیز در این زمینه جویا شویم.
مهدی فرجی در اینباره و در جدیدترین اظهارنظرش به خبرنگار مهر گفت: من در جلسهای که دکتر دارابی با دانشجویان داشت، حضور نداشتم و اطلاعی هم از صحبتهای او ندارم. "کلاه پهلوی" یکی از سریالهای خوب و پرمحتوای ما است که حرفهای اساسی میزند. چهره بسیاری از خیانتکاران به کشور، روشنفکران غیردینی را افشا میکند و نقشی را که فراماسونها و بیگانگان در سیاستگذاری کشور داشتند، به تصویر میکشد.
وی افزود: دکتر دارابی در جلسهای صرفا درباره اینکه در بعضی از پلانها، فیلم از نظر آرایش قدری غیرمتعارف است، تذکراتی دادند که منتقل شد. توضیح ما نیز این بود که برای بازگویی فضای آن سالها و نمایش کسانی که آمدند تا بی بند و باری را رایج کنند، این شیوه را انتخاب کردهایم.
خواستیم چهره نامتعارف دشمنان را نشان دهیم
مدیر شبکه یک یادآور شد: آنها علی القاعده با همین شکل و شمایل آمدند تا قبح موضوع را بریزند. بنابراین تلاش کردند برای مردم ما و دختران جوانمان جذاب باشند. چهرههای غیرمتعارف، افراط در استفاده لوازم آرایش و مصرفزدگی تلاش آنها در این راستا بود.
فرجی تصریح کرد: در آن روزگار صادرات کشور تقریبا در بسیاری از حوزهها قطع شد و ما به وارد کننده تبدیل شدیم. "کلاه پهلوی" نشان میدهد که صنایع کشور چطور یکی یکی تعطیل شدند. پشت صحنه این اتفاقات سیاستگذارانی بودند که به اقتصاد کشور لطمههای جدی زدند و در پشت صحنه واردات را نیز خودشان در اختیار داشتند.
وی در پایان با بیان اینکه فروغی یکی از واردکنندگان بزرگ برخی از کالاها بود، گفت: "کلاه پهلوی" تلاش دارد این موضوعات را بیان کند و با قدرت و قوت آنها را خواهد گفت. ما تذکر دکتر دارابی را نیز روی چشممان قرار دادیم و به آن توجه کردیم. حتما در ادامه این سریال خوب و بدون اشکال و مانع پخش خواهد شد.
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