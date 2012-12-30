اسناد توسعه کردستان مبنای برنامه ریزی تقویت زیرساخت هاست

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه آمایش محیط زیست و توسعه پایدار در سنندج، اظهار داشت: در اسناد توسعه تدوین شده برای استان کردستان بر اساس اولویت بندی در تمامی زمینه ها برنامه های زمان بندی شده کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی طراحی شده که عملیاتی شدن آنها بستر توسعه زیرساخت های استان را فراهم می کند.

وی افزود: توسعه و گسترش خدمات بازرگانی، فراهم کردن بسترهای لازم برای استفاده از قابلیت های گردشگری استان، تقویت شبکه های زیربنایی ارتباط زمینی، هوایی، انرژی ارتباطات و حمایت از تولید پراکنده برق، مهار آب های سطحی با احداث سد و توسعه و گسترش فعالیت های اکتشافی، افزایش ظرفیت آموزش عالی و بهره گیری از قابلیت مرزی از اهداف بلند مدت در سند ملی توسعه استان است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان ادامه داد: اهداف موجود در سند ملی توسعه استان کردستان مصوب سال 84 به عنوان هدف های بلند مدت توسعه و بهر‌ه برداری در نظر گرفته می شود.

ازهاری با اشاره به شاخص های توسعه و بهره برداری در سند ملی توسعه، یادآور شد: توسعه و بهره برداری از منابع آب های سطحی، حفاظت از حوزه های آب خیز و توسعه و نوسازی زیرساخت های کشاورزی و دامپروری استان بخشی دیگر از اهداف بلند مدت سند توسعه استان است.

وی یکی دیگر از اهداف بلند مدت این سند را توسعه راه های اصلی استان عنوان کرد و بیان کرد: بزرگراه شمال به جنوب، بزرگراه همدان - سنندج، سنندج - مریوان، مریوان - باشماق، دیواندره به مریوان و کامیاران به مریوان از جمله راه های اصلی استان است که برای توسعه آنها باید برنامه ریزی های تدوین شده، عملیاتی شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: مهار آب های سطحی یکی دیگر از اهداف برنامه های بلند مدت سند توسعه استان است که خوشبختانه در این بخش اقدامات اساسی صورت گرفته و سدهای بزرگی در استان اجرایی شدند.

ازهاری با بیان اینکه در سند ملی توسعه استان به اصلی ترین قابلیت های توسعه استان پرداخته شده است، افزود: در این سند به عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه استان، مسائل اساسی و هدف ها و راهبردهای بلند مدت نیز پرداخته شده است.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از اسناد تهیه شده استان، سند توسعه اشتغال است که از لحاظ کارشناسی و محتوایی از اسناد محکم و قابل اطمینان محسوب می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان ادامه داد: از جمله اهداف پیش بینی شده در سند توسعه اشتغال ایجاد 132 هزار فرصت شغلی در طول سال های برنامه پنجم و سرمایه گذاری 11 هزار میلیارد تومانی است.

ازهاری یادآور شد: توسعه مراکز آموزش عالی در استان روند خوبی داشته به طوری که اکنون بیش از 60 هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی استان در حال تحصیل هستند.

وی ارتقای سطح مبادلات تجاری را از دیگر اهداف بلند مدت سند ملی توسعه استان عنوان کرد و بیان کرد: حجم مبادلات تجاری استان با کشور عراق در سال 85 حدود 250 میلیون دلار بود که با توجه به رسمی شدن مرز باشماق مریوان و اعمال رویه های گمرکی و ایجاد زیرساخت های مناسب حجم مبادلات تجاری استان در سال 90 به 5.5 میلیارد دلار رسید.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان های مرزی بانه و مریوان مطالعات ویژه مناطق اقتصادی در این دو شهرستان انجام و تصویب شده است.

ازهاری اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی مریوان مشخص شده و پس از نهایی شدن آن عملیات اجرایی آغاز می شود.