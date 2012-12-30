تجلی ولایتمداری در 9دی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی صبح یکشنبه در نشست کارمندان این اداره با امام جمعه موقت شیراز افزود: بیش از 30 انتخابات را تا سال 88 تجربه کرده بودیم اما در این سال بود که دشمنان با زیرکی، فتنه راه انداختند.

وی افزود: آنچه را که دشمنان فراموش کردند این بود که کشور و ملت ماصاحب دارد و صاحب آن نیز امام عصر(عج) است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه حرکت فتنه گران به نفع انقلاب بود، یادآور شد: دشمنان به بحث ولایتمداری و ولایت پذیری ملت ایران توجه نکرده بودند در حالیکه این حرکت بود که 9دی را به وجود آورد.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: شناخت و دفع فتنه، استحکام و معنویت و شناخت حق از باطل مهمترین داشته های مردم بود.

وی تاکید کرد: برخی از این افراد به این فکر بودند که سران فتنه انسانهای خوبی هستند اما در میدان عمل متوجه شدند که حق و باطل کدام است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس، گفت: داشتن بصیرت و تفکیک حق از باطل بود که 9دی را رقم زد و این روز را در تاریخ ایران اسلامی ماندگار کرد.