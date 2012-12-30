پیوند بافت قلب یک گاو به کبد زندگی انسانی را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جراحی که از آن با عنوان پیوند عضو از حیوان به انسان (xenotransplantation) یاد می شود، اندام حیوان اهدا کننده به طور کامل برداشته می شود.

میشل مورگان گرینر 42 ساله از لیورپور در سال 2010 به یک نوع سرطان نادر کبد مبتلا شد. پزشکان در مرحله اول به وی گفته بودند که درمانی برای این بیماری نیست. اما دو ماه بعد وی تحت یک عمل جراحی قرار گرفت تا تومور سرطانی از کبد وی خارج شود و در طی این جراحی بخش بزرگی از سیاهرگ تحتانی وی نیز برداشته شد.

این رگ مهم خونی در قسمت پشت کبد قرار گرفته تا خون را از نیمه پایین بدن به قلب برساند. سپس این رگ به واسطه یک تکه از لایه خارجی قلب یک گاو ( غشاء خارجی قلب گاو) بازسازی شد.

گفته می شود که این جراحی یک هنر بوده که توسط دکتر حسن مالک جراح بیمارستانهای دانشگاه اینتری در لیورپول اجرا شده است.

وی در رابطه با این جراحی گفت: این جراحی طولانی و پیچیده تنها در نقاط معدودی در جهان ارائه می شود. در اروپا تنها 5 مرکز تجربه چنین مواردی را دارند و تاکنون تنها 150 بیمار در سراسر جهان با این روش درمان شده اند. تکه ای از بافت بدن گاو در جراحی های قلب به کار گرفته شده بود اما تنها در شش جراحی کبد این روش به کار گرفته شده و که چهار مورد آن را تیم جراحی ما انجام داده است.

براساس اظهارات دکتر مالک، آنچه که عمل جراحی میشل را اینقدر خاص جلوه می دهد استفاده از غشاء خارجی قلب گاو و همچنین برداشتن بخش بزرگی از سیاهرگ تحتانی وی است. معمولا بازسازی این رگ با یک نوع ماده مصنوعی پلاستیکی صورت می گیرد و همچنین در این عمل ریسک بالای عفونت و لختگی خون پس از جراحی وجود دارد.

دکتر مالک در رابطه با چرایی استفاده از بافت قلب یک گاو گفت: نوع ماده از نظر ضخامت مشابه بافت مورد نظر ما بود این بافت انعطاف پذیر است به سادگی بریده می شود، شکل می گیرد و در جای خود بخیه می شود. مواد مصنوعی سخت و خشک هستند و اگر آلوده شوند باید آن را تعویض کنیم.

مواد گاوی به کار رفته در بدن انسان تا پایان عمر همراه آنها می ماند، انتخاب استفاده از مواد مصنوعی و یا گاوی تصمیمی است که جراح براساس ارزیابیهای خود اتخاذ می کند.

میشل که متأهل است و به عنوان مدیر بخش بهداشتی برای شرکت بریتیش تله کام کار می کند گفت: جراحان به من گفتند که این روش وجود دارد و آنها می توانند آن را انجام دهد اما آنها نمی دانستند که آیا این روش موثر است یا خیر.

این عمل جراحی 10 ساعت به طول انجامید و طی آن جراحان 80 درصد از کبد میشل را از بدن وی خارج کردند و سه چهارم از سیاهرگ رگ تحتانی وی برداشته شد.