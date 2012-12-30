192 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد قزوین آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آبفروش صبح یکشنبه در دیدار با اعضاء هیئت مدیره ستاد دیه استان اظهارداشت: به همت خیرین و تلاش همکاران ستاد مردمی دیه 192نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند.

وی افزود: این تعداد از مددجویان با پرداخت مبلغی بالغ بر 96میلیارد ریال از زندان آزاد و به جمع خانواده های خود بازگشتند.

آبفروش عنوان کرد: با پیگیریهای مجدانه و شبانه روزی مددکاران اجتماعی، شکات مبلغی بالغ بر 60میلیارد ریال از حقوق خود را گذشت کردند.

وی تصریح کرد: مبلغی افزون بر 41 میلیارد ریال در قالب اعطای تسهیلات بانکی قرض الحسنه و بلند مدت با مساعدت بانک های ملت، تجارت و رفاه استان به این دسته از مددجویان پرداخت شده است.

آبفروش یادآورشد: مبلغ 20 میلیار ریال از محل کمک های بلاعوض خیرین و منابع ستاد دیه مرکز برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مستحق و نیازمند پرداخت شده است.

مدیرعامل ستاد مردمی دیه به فراوانی زندانیان جرائم غیرعمد استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تدابیر و برنامه ریزی های صورت گرفته آمار زندانیان جرائم مربوط به تصادفات رانندگی به حداقل ممکن کاهش یافته است و درحال حاضر بیشترین آمار زندانیان جرائم غیرعمد در زندان را محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری و مهریه تشکیل می دهند.

وی، در تشریح آثار تحمل حبس مددجویان جرائم غیرعمد در زندان افزود: تحمل حبس برای این افراد، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه آسیب ها و لطمه های جدی و غیرقابل جبرانی را در خانواده های آنها به وجود می آورد.

آبفروش تأکید کرد: با شناسایی دقیق زندانیان معسر و نیازمند موجبات اعتماد افکار عمومی به خدمات و جایگاه ستاد دیه استان فراهم شده و در سال جاری با مشارکت مردم همیشه در صحنه، تعداد قابل توجهی از زندانیان جرائم غیرعمد از زندان آزاد شده اند.

مدیرعامل ستاد مردمی دیه استان ضمن تشکر از همکاری متعهدانه رئیس هیئت مدیره، رئیس هیئت امناء و سایراعضاء ستاد گفت: وظیفه شناسی و پیگیری های بی وقفه همکاران ضمن اعتماد سازی و جلب مشارکت های مردمی، زمینه های آزادسازی زندانیان غیرعمد را سرعت بخشیده است.

آبفروش همچنین همکاری سایر دستگاه ها از جمله کمک های بیمه، صندوق تامین خسارتهای بدنی، قبول اعسار در محاکم قضایی و کمک کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) را موثر دانست و افزود: با کمک نهادهای مختلف سعی بر آن است تمامی مددجویان جرائم غیر عمد از زندانهای استان آ‍زاد شده و از جمعیت کیفری زندانها کاسته شود.

وی درپایان بر نقش خیرین در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد تاکید کرد و اظهارداشت: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه استان به عنوان تنها متولی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد پذیرای کمک های خداپسندانه خیرین است.

