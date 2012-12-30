نقشه های اجرایی طرح یادمان شهید باکری بازبینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلیات و جزئیات نقشه های اجرایی این پروژه پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هفتگی بررسی وضعیت اجرایی پروژه احداث یادمان شهید باکری و 12 هزار شهید استان مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر شد اشکالات و نواقص فنی نقشه ها اصلاح شود.

مناسب سازی فضاها با توجه به کاربری های تعریف شده و جلوه گری استحکام و پایداری رزمندگان دفاع مقدس در معماری المان اصلی یادمان از جمله توصیه هایی بود که از سوی اعضا مطرح شد.

الهام گیری از تاریخ دفاع مقدس آذربایجان غربی در معماری یادمان شهید باکری

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این نشست اظهارداشت: طراحان و معماران یادمان شهید باکری از حماسه ها و رویدادهای هشت سال دفاع مقدس منطقه آذربایجان غربی الهام می گیرند.

جواد محمودی گفت: اثر جاودانه یادمان شهید باکری با بهره گیری از حماسه ها و پایداری های مردم آذربایجان غربی در طول جنگ تحمیلی خواناتر می شود.

وی با اشاره به اینکه یادمان شهید باکری نشانگر هویت شهر ارومیه و ارزش های معنوی شهادت است، گفت: استفاده از رمز و رازهای معنوی و اسلامی در طراحی این طرح می تواند ماندگاری اثر را دوچندان کند.

محمودی تاکید کرد: بسترها و زیرساخت های لازم برای بهره گیری از هنرهای تجسمی در فضاها و میدان گاه های مجموعه فرهنگی یادکان شهید باکری فراهم شود.

شایان ذکر است جلسه هفتگی بررسی وضعیت اجرایی پروژه یادمان شهید باکری همچنین با حضور قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از مدیران تشکیل شد.