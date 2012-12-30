همه دردهای بیمارستان خرم آباد/ پاییز تمام شد ولی خزان وعده ها جاریست!

به گزارش خبرنگار مهر، با رفتن مرضیه وحید دستجردی از وزارت بهداشت و درمان امیدواری به خوش قولی وزیر بهداشت هم به ناامیدی بدل می شود تا همچنان مسئولان امر از عدم تخصیص اعتبارات بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد سخن بگویند.

مردم لرستان که امیدوار بودند وزارت بهداشتی ها خوش قول تر از وزارت راه و شهرسازی باشند حال باید منتظر بمانند تا شاید در ماههای پایانی دولت دهم و روزهای پرتلاطم وزارت بهداشت وقعی نیز به این پروژه 10 ساله گذاشته شود و مردم شاهد بهره برداری بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد باشند.

شاه کلیدی که هنوز قفل سلامت لرستان را باز نکرده است

عملیات اجرایی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد از سال 1382 آغاز شده است تا پس از هشت سال معطلی در حوزه وزارت راه و شهرسازی در اسفندماه سال 90 برای تجهیز تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شود.

بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد یک بیمارستان هفت طبقه آموزشی، درمانی، پژوهشی و جنرال است. این بیمارستان دارای 220 تا 240 تخت بستری با 25 تا 30 بخش تخصصی و فوق تخصصی است.

عمده ترین بخشهای بیمارستان بخشهای تخصصی و فوق تخصصی داخلی، بخشهای تخصصی و فوق تخصصی جراحی، بخشهای تخصصی و فوق تخصصی اطفال، بخش زنان و زایمان، بخش داخلی اعصاب و بخش قلب و CCU است.

بیمارستان شهید رحیمی دارای 16 بخش درمانگاهی و پاراکلینیکی ویژه نظیر رادیولوژی، سی تی اسکن و اولین MRI دولتی در استان است.

با راه اندازی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد فضای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای تربیت و آموزش دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی دو برابر می شود. همچنین با راه اندازی این بیمارستان مهم فضای آموزشی استاندارد و مناسب تری در اختیار دانشجویان و اساتید قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر با افتتاح بیمارستان شهید رحیمی زمینه کسب مجوز راه اندازی رشته دستیاری تخصصی اطفال و سایر رشته های تخصصی نیز در استان لرستان مهیا خواهد شد.

با این تفاسیر راه اندازی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد به عنوان شاه کلید قفل مشکلات حوزه سلامت لرستان محسوب می شود که سالهاست مردم برای گره گشایی این پروژه چشم به راه مانده اند.

و اما روند طولانی شدن عملیات اجرایی پروژه های بیمارستانی در استان لرستان بارها از سوی رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر مطرح شده ولی به نظر می رسد همچنان سلامت مردم لرستان درگیر وعده هایی است که به سرانجام نمی رسد.

ماجرای اسفندی که وعده های وزیر راه و شهرسازی ختم به خیر شد!

با مرور وعده هایی که در سالهای اخیر برای بهره برداری بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد داده شده است متوجه می شویم که علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در این میان سهم بسزایی را به خود اختصاص داده است.

شاید اگر بخواهیم از نخستین وعده وزیر برای تحویل بیمارستان به وزارت بهداشت در طول سه سال اخیر سخن بگوییم باید به سفر علی نیکزاد در بهمن ماه سال 89 اشاره کنیم، روزی که نیکزاد قاطعانه در فرودگاه خرم آباد گفت که همین امروز - هفتم بهمن ماه- بیمارستان به وزارت بهداشتی ها قالب خواهد کرد!

و البته این قاطعیت وزیر دو ساعتی بیشتر دوام نیاورد تا وزارت بهداشتی ها زیر بار ساختمان نیمه کاره بیمارستان نروند و با این استدلال که هنوز بیمارستان آماده تحویل نیست نشان دادند که از علی نیکزاد زیرک تر هستند و به قول معروف "دست وزیر را خوانده اند"!

نیکزاد که دید نمی تواند پروژه را با پیشرفت 96 درصدی و با ایرادات اساسی به وزارت بهداشت محول کند از موضع خود کمی عقب نشست ولی به مردم قول داد که در 6 ماه نخست سال 90 بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد شاهد پذیرش بیمار باشد؛ قولی که خیلی زود به بایگانی دیگر وعده ها فرستاد شد.

و اما شش ماه نخست سال 90 هم تمام شد و وعده های مسئولان راه و شهرسازی استان نیز به جمع وعده های وزیرشان پیوست و پروژه به هفته دولت هم نرسید تا نه تنها بیمارستان شهید رحیمی قادر به پذیرش بیمار نشود بلکه حتی نتواند برای تجهیز هم تحویل وزارت بهداشت شود.

زمان گذشت و گذشت تا بار دیگر تعیین تکلیف بیمارستان به سفر بعدی وزیر راه و شهرسازی موکول شود تا این بار علی نیکزاد در سفر ششم مهرماه سال 90 خود از تاریخ جدید تحویل بیمارستان رونمایی کند.

در سومین سفر وزیر مسکن و شهرسازی تصمیم گرفته شد که کمیته تحویل موقت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد تشکیل و حداکثر تا دو هفته نسبت به تحویل بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی اقدام شود؛ با یک حساب سرانگشتی دو هفته یعنی اینکه بیمارستان باید در اواخر مهرماه 90 برای تجهیز تحویل وزارت بهداشت می شد، وعده ای که بازهم بیات شد تا نیکزاد بدقول تر از قبل شود.

چوب خط وعده های وزیر که پر شد بالاخره مسئولان راه و شهرسازی لرستان به خود آمدند تا بیشتر از این دستور وزیرشان را معطل نکنند و بالاخره روز موعود فرارسید و اواسط اسفندماه سال 90 پروژه نیکزاد به دست مرضیه وحید دستجردی رسید تا وعده های وزیر بالاخره ختم به خیر شود.

وزارت بهداشت و وعده هایی که همچنان جاریست...

و اما پس از گذشت بیش از هشت سال و یا به عبارت دیگر بیش از سه هزار روز پروژه بیمارستان به دست وزارت بهداشتیها رسید تا مردم دعا کنند که مرضیه وحید دستجردی خوش قول تر از علی نیکزاد باشد.

در همان روزهای نخست تحویل پروژه و حتی ماهها قبل مسئولان امر در وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی از خریداری تجهیزات مورد نیاز و نبود هیچ گونه دغدغه ای در زمینه تامین اعتبار سخن راندند تا مردم امیدوار شوند که این پروژه دیگر بیش از این اندرخم وعده ها باقی نمی ماند.

اسفندماه 90 مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بعد از تحویل پروژه گفتند که برنامه ریزی شده است که ظرف 6 ماه تجهیزات پزشکی مورد نیاز این بیمارستان نصب و راه اندازی شود تا این مرکز آموزشی درمانی بزرگ هرچه سریعتر بتواند خدمات خود را به مردم استان لرستان ارائه کند.

این وعده همانا و تحقق آن هم همانا چرا که کمتر از دو ماه بعد مسئولان امر تاریخ مهرماه را برای بهره برداری این بیمارستان ذکر کردند تا نخستین بدقولی وزارت بهداشتیها ثبت شود.

مردادماه سال 91 بود که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی جلسه ای تشکیل دادند تا خبرنگاران را مجاب کنند که افتتاح پروژه در مهرماه شدنی نیست و خبرنگاران نیز تاریخ جدید را در دفترچه های یادداشت خود نوشتند؛ یعنی اواخر آبان ماه!

کمی بعدتر بازهم مسئولان امر اعلام کردند که هنوز تجهیز بیمارستان زمان نیاز دارد و مردم باید تا آخر پاییز برای افتتاح این بیمارستان که دیگر در آستانه 10 سالگی قرار گرفته است منتظر باقی بمانند.

چوب خط بدقولیهای وزارت بهداشت با گذشت 10 روز از دیماه در حالی هر روز "خط خطی تر" می شود که وزیر بهداشت و درمان نیز طی هفته اخیر از سمت خود برکنار شده تا اوضاع پرتلاطم این وزارتخانه موجب دغدغه مردم این استان شود.

تنها 10 درصد اعتبارات ملی بیمارستان خرم آباد تخصیص داده شد

این نگرانی آنجا تکمیل می شود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اعلام کرده است که طی سالجاری تنها 10 درصد از اعتبارت ملی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد تخصیص داده شده است.

اردشیر شیخ آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون تنها 10 درصد از اعتبارات ملی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد به استان اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اعتبارات بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد طی سالجاری افزود: برای این بیمارستان طی سالجاری سه میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که از این میزان تاکنون تنها 10 درصد آن به استان تخصیص داده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به فازبندی تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بیان داشت: فاز اول تجهیز این بیمارستان تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بدون اشاره به تاریخ بهره برداری از فاز اول بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد، این فاز را شامل بخشهای اورژانس، درمانگاه، رادیولوژی، آزمایشگاه، داخلی و ... عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به مشکلات و تغییرات ارزی ایجاد شده عنوان کرد: این امر موجب شده که برآوردهای اعتباری که برای تجهیز این بیمارستان در نظر گرفته شده بیشتر از قبل شود.

به هر روی با این همه وعده بیات شده و به تاریخ پیوسته باید منتظر ماند و دید که آیا این پروژه به داد دردها و زخم های سلامت لرستان خواهد رسید یا همچنان مردم باید روزها را به شبها گره بزنند و برای درمان دردهای خود راهی استانهای دیگر شوند.

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گزارش: فاطمه حسینی