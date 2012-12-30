20 هزار مربی حافظ کل قرآن کریم در کشور در حال آموزش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از مربیان و حافظان نمونه قرآن کریم در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امسال به طور میانگین بیش از پنج برابر سال های گذشته در امور قرآنی فعالیت داشته ایم.

وی گفت: باید آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در سراسر کشور گسترش یابد و فعالیت های قرآنی به کانون خانواده ها راه یابد.

وی افزود: کارکردهای مهم رسانه ای نیز باید برای توسعه فرهنگ قرآنی به مرحله اجرا درآیند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه عمل به قرآن، معرفت و داشتن رفتار قرآنی سه ضلع مثلث توسعه فرهنگ قرآنی است، بیان داشت: در کنار قرآن سنت و عترت نبوی نیز باید به مردم آموزش داده شود.

وی به موسسات علوم قرآنی در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش های صورت گرفته در زمینه علوم قرآنی در این استان، همچنان نیازمند توسعه این موسسات هستیم.

وی افزود: موسسات قرآنی باید در مناطق مختلف بویژه نقاط مرزی سیستان و بلوچستان راه اندازی شوند.

در پایان از هفت حافظ کل قرآن کریم و 10 مربی قرآنی نمونه سیستان و بلوچستان تقدیر شد.