۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

حجت الاسلام محمدی:

20 هزار مربی حافظ کل قرآن کریم در کشور در حال آموزش هستند

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال حاضر 20 هزار مربی حافظ کل قرآن کریم در کشور در حال آموزش هستند که بزودی برای فعالیت در موسسات قرآنی به سایر استان ها اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از مربیان و حافظان نمونه قرآن کریم در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امسال به طور میانگین بیش از پنج برابر سال های گذشته در امور قرآنی فعالیت داشته ایم.

وی گفت: باید آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در سراسر کشور گسترش یابد و فعالیت های قرآنی به کانون خانواده ها راه یابد.

وی افزود: کارکردهای مهم رسانه ای نیز باید برای توسعه فرهنگ قرآنی به مرحله اجرا درآیند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه عمل به قرآن، معرفت و داشتن رفتار قرآنی سه ضلع مثلث توسعه فرهنگ قرآنی است، بیان داشت: در کنار قرآن سنت و عترت نبوی نیز باید به مردم آموزش داده شود.

وی به موسسات علوم قرآنی در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش های صورت گرفته در زمینه علوم قرآنی در این استان، همچنان نیازمند توسعه این موسسات هستیم.

وی افزود: موسسات قرآنی باید در مناطق مختلف بویژه نقاط مرزی سیستان و بلوچستان راه اندازی شوند.

در پایان از هفت حافظ کل قرآن کریم و 10 مربی قرآنی نمونه سیستان و بلوچستان تقدیر شد.

