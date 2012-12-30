تبیین جایگاه شهدا و ایثارگران در تداوم انقلاب اسلامی از برنامه های دهه فجر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به اجرای برنامه های ایام دهه فجر سال جاری، گفت: اقدامات و اجرای برنامه های ویژه در این ایام را در سطح استان خواهیم داشت.



وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در دهه فجر نقطه اوج انقلاب بوده است، افزود: ترویج و تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی با برجسته سازی شعار انقلاب "استقلال آزادی جمهوری اسلامی" از جمله محورهای اجرای برنامه های دهه فجر در سال جاری خواهد بود.



حسینی با اشاره به تبین اندیشه های دینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ونقش ولایتمداری را در ایران جزو برنامه های مهم در این ایام عنوان کرد و گفت: ارتقاء آگاهی عمومی به ویژه نسل جوان وتبعیت از فرامین و بیانات مقام معظم رهبری در این ایام دارای نقش اساسی در جامعه است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دهه فجر نقطه عطف و عزت ملت است و انقلاب با مدیریت حضرت امام خمینی (ره) و وفاداری غیورمردان در 22 بهمن ماه 57 انقلاب مردمی و اسلامی را به وجود آورد.



حسینی راهبردهای دهه فجر را ترویج و تعمیق آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی، حفظ و اعتلای هویت اسلامی و ایرانی در عرصه های داخلی و بین المللی، افزایش امید نشاط و پویایی و تجدید قوای نیروهای انقلاب و گسترش مشارکت عمومی و تقویت همبستگی و وحدت وفاق ملی عنوان کرد.