به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دیدارهای هفته پانزدهم (چهارم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز یکشنبه تیم پیکان در سالن مهران مشهد به مصاف میزان خراسان رفت و موفق شد میزبان خود را در سه گیم متوالی با شکست مواجه کند. این در حالی است که خودروسازان در مرحله رفت رقابت‎های لیگ برتر مغلوب میزان خراسان شده بودند.

شاگردان پیمان اکبری که هفته گذشته با جبران شکست دور رفت برابر پیشگامان کویر یزد بالاخره به صدر جدول رده‌بندی رسیدند، با جبران یکی دیگر از شکست‌های دور رفت خود، مجموع امتیازات‌شان را به 33 رسانده و جایگاه‌شان را تثبیت کردند.

در دیگر دیدار برگزار شده این هفته مسابقات والیبال لیگ برتر، آلومینیوم المهدی بندرعباس در دیدار خانگی جواهری گنبد را 3 بر 2 از پیش رو برداشت تا موقعیت بهتری در میانه جدول پیدا کند. گنبدی‌ها در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که هفته گذشته طلسم بدون برد بودنشان را شکسته بودند اما نتوانست روند پیروزی‌های خود را ادامه دهند.

هفته پانزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امشب با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری می‌شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* باریج اسانس کاشان - شهرداری ارومیه

* سایپا البرز - کاله مازندران

* نوین کشاورز - شهرداری تبریز

* پیشگامان کویر یزد - متین ورامین