کمیته تخصصی ساماندهی صنعت طیور استان کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی استان کرمان از تشکیل کمیته تخصصی ساماندهی صنعت طیور خبر داد.

بیژن دهقانی مدیرکل دامپزشکی استان کرمان، این استان را دارای پتانسیل های خوبی برای تبدیل شدن به یکی از قطب های پرورش طیور کشور دانست و اظهار داشت : گسترش پرورش طیور یکی از بهترین مسیرهای تحقق اهداف اشتغال زایی استان می باشد.

وی افزود: از مسئولین درخواست داریم ضمن حمایت از این صنعت توجه ویژه ایی به رعایت مسائل بهداشتی در راستای ایجاد اشتغال پایدار نمایند.

دهقانی ضمن بیان این نکته که مخاطرات بهداشتی می تواند موجب هدر رفت سرمایه های ملی شود گفت: مطمئناً گسترش صنعت پرورش طیور با رعایت ساختارهای بهداشتی می تواند ما را در رسیدن به اهداف بزرگ حمایت از کار و سرمایه ایرانی و افزایش تولید ملی به صورت پایدار کمک نماید.

لزوم مقابله با بیماری تنفسی طیور در کرمان

آمنه زینلی رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی استان کرمان گفت: این جلسه به منظور بررسی و تبادل نظر در خصوص وضعیت بیماری تنفسی در طیور استان کرمان برگزار شده است.

وی افزود: اولین جلسه کمیته ساماندهی صنعت طیور استان کرمان با حضور مدیر کل ، معاونت فنی و رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی استان همچنین اساتید دانشگاه، مسئولین فنی کارخانجات خوراک دام و طیور و جمعی از صاحب نظران و دست اندر کاران صنعت پرورش طیور استان در محل اداره کل دامپزشکی استان کرمان برگزار شد.

زینلی گفت: در این جلسه اعضاء به بیان نقطه نظارت فنی خود پرداخته و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید اقدامات لازم از سوی اعضاء درخصوص بهبود شرایط موجود به فراخور توان و امکانات موجود صورت گیرد.

رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی استان در خصوص مهمترین مصوبات این جلسه اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی جهت مرغداران و کلینیسین های شاغل در بخش خصوصی، ساماندهی حمل و نقل کود ، افزایش نظارتها بر شتشو و ضد عفونی قفسها و خودروهای حمل مرغ در کشتارگاهها ، بررسی کیفیت واکسنهای موجود در بازار و انجام تحقیقات کاربردی در خصوص تشخیص پاتوژن های عامل بیماریهای تنفسی طیور از جمله مهمترین مصوبات اولین جلسه کمیته تخصصی ساماندهی صنعت طیور استان می باشند.

عملکرد سازمان دامپزشکی کشور رونمایی می شود

مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور از طراحی سامانه الکترونیک ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور خبر داد.

عباس آتشبار در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه تدوین نهایی سامانه الکترونیک ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور در کرمان با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر سازمان دامپزشکی کشور جهت دستیابی به اهداف دولت الکترونیک اقدامات خوبی انجام داده است گفت: در همین راستا این سامانه در طول 6 ماه و صرف بیش از 350 نفر ساعت کار توسط مسئولین و کارشناسان ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی و کارشناسان تعدادی از ادارات کل دامپزشکی استانها طراحی گردیده است.

مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: سامانه مذکور طی دهه ها جلسه کارشناسی در ستاد و دفاتر تخصصی این سازمان و 5 جلسه ملی با حضور مدیران ارزیابی ادارات کل دامپزشکی استانها، بر اساس نظام نامه سنجش عملکرد شهرستانها تدوین شده است.

آتشبار مهمترین مزیت سامانه الکترونیک ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور را امکان اتصال این سیستم به سیستم های آماری سازمان دامپزشکی دانست و بیان داشت: اتصال سامانه الکترونیک ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور به سایر سامانه های آماری این سازمان مانند سیستم GISدام، طیور و آبزیان، امکان ارزیابی سریعتر و دقیق تر عملکرد استانها و شهرستانها را مهیا می نماید.

وی افزود: تعیین میزان دسترسی کاربران به اطلاعات از سطح مدیران کشوری تا مدیران شهرستانی، انعطاف پذیری و قابلیت ویرایش تمامی قسمت های نرم افزار، به روز بودن و دسترسی سریع مدیران و ارزیابان به اطلاعات از مهمترین مزایای سامانه الکترونیک ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور می باشد.

بهداشت کشتارگاه ها ارتباط مستقیم با بهداشت و سلامت مردم دارد

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان نقش رعایت اصول بهداشتی در کشتارگاهها و مراکز عرضه را در تامین امنیت غذایی مردم بسیار مهم توصیف کرد.

بیژن دهقانی در حاشیه بازدید از کشتارگاه های دام و طیور شهرستان کرمان گفت: حساسترین بخش روند تولید بهداشتی گوشت رعایت بهداشت در مراحل کشتار دام و طیور می باشد.

وی با تاکید بر این نکته که از دام و طیور سالم، گوشت سالم به دست می آید اظهار داشت: اگر کشتارگاه های استان ساختار بهداشتی لازم را نداشته باشند تمام زحمات و هزینه های صرف شده جهت سلامت دام از بین خواهد رفت.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با ابراز نارضایتی از وضعیت کنونی کشتارگاه های استان گفت: فقط با تغییر دیدگاههای مسئولین مرتبط و با یک همکاری بین بخشی می توان کشتارگاه های استان کرمان را به سطح مطلوب و استانداردهای لازم رساند.

وی عنوان کرد: احداث کشتارگاه های بهداشتی جدید در مرکز استان و برخی شهرستانها همچنین بهسازی کشتارگاه های موجود در دیگر شهرستانها برای تامین سلامت مردم استان ضروری می باشد.

296 مورد بازدید از مراکز پرورش آبزیان

رئیس اداره بهداشت و پیشگیری از بیماریهای آبزیان اداره کل دامپزشکی استان کرمان گفت: از ابتدای سال 212 مورد نمونه جهت بررسی بیماریهای احتمالی آبزیان از مراکز پرورش آبزیان این استان اخذ شده است.

زهره محبان در این خصوص اظهار داشت: جهت پایش مستمر و اعمال ضوابط بهداشتی، از ابتدای سال جاری 296 مورد بازدید از مجموع 68 مرکز پرورش آبزیان استان کرمان صورت پذیرفته است.

وی افزود: بازدیدهای صورت گرفته به تفکیک مراکز پرورش آبزیان شامل 124 مورد بازدید از 32 مرکز پرورش ماهیان سردابی، 157 مورد بازدید از 31 مرکز پرورش ماهیان گرمابی و 15 مورد بازدید از پنج مرکز ماهیان زینتی و خاویاری استان می باشد.



کرمان پتانسیل توسعه پرورش آبزیان را دارد

رئیس اداره بهداشت و پیشگیری از بیماریهای آبزیان اداره کل دامپزشکی استان کرمان اظهار داشت: طی بازدیدهای صورت گرفته 212 مورد نمونه جهت پایش عوامل بیماریزا از مراکز پرورش آبزیان استان کرمان اخذ شده است. تعداد 120 نمونه نیز جهت تایید نهایی به سازمان دامپزشکی کشور ارسال گردیده است.

وی با اشاره به اینکه آزمایشات مختلف برای بررسی وضعیت بیماریهای میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی بر روی 212 نمونه اخذ شده صورت گرفته، گفت: خوشبختانه استان کرمان از لحاظ آلودگی به بیماریهای آبزیان جزء مناطق پاک محسوب می شود و طی نه ماه گذشته نیز در آبزیان این استان بیماری خاصی مشاهده نشده است.

محمد محبان با اشاره به اهمیت عفونت های استرپتوکوکی در صنعت پرورش آبزیان بیان داشت: خوشبختانه در استان کرمان از این لحاظ نیز مشکل خاصی مشاهده نشده است.

وی با ذکر این نکته که فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب یکی از عوامل مهم در صنعت پرورش آبزیان می باشد، ادامه داد: در این زمینه نیز 20 مورد نمونه برداری صورت پذیرفته و آب مناطق مختلف از لحاظ سختی آب، PH، گازهای محلول و سایر فاکتورهای مهم مورد آزمایش قرار گرفته است.

