فروزنده خداجو نگارش رمان «من و عجیب و غریب» را تمام کرد

فروزنده خداجو، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی نگارش رمان جدیدم با عنوان «من و عجیب و غریب» را به پایان رساندم. این رمان یکی از آثاری است که قرار است در قالب طرح رمان نوجوان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به انتشار برسد.

وی افزود: این رمان یک زمینه و تم فانتزی دارد، ولی دستمایه اصلی داستان آن موضوع گرسنگی است. یعنی با وجود داشتن زمینه‌ای فانتزی، اشاره به معضل گرسنگی دارد. شخصیت اصلی این رمان یک دختر 14 ساله به نام باران است. یکی از مسائلی که در این رمان تصویر می‌شود،‌ مشکلاتی است که برای نوجوانان پیش می‌آید و آن‌ها فکر می‌کنند مشکلاتشان بسیار بزرگ است و دشوارتر از این مشکلات، مساله دیگری وجود ندارد.

این نویسنده ادامه داد: وقتی نوجوان وارد فضای واقعیت می‌شود، می‌بیند که مشکلات بزرگتر از مشکل او هم وجود دارد. شخصیت اصلی رمان «من و عجیب و غریب» از همین رهگذر به یک بلوغ عقلی می‌رسد و به اصطلاح بزرگتر می‌‌شود. نگارش این رمان تمام شده و آماده تحویل به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

خداجو درباره آثار دیگرش گفت: اثر دیگری که در دست انجام دارم، «قصه‌های بارانی» نام دارد که مجموعه‌ای از 7 قصه کوتاه است. در حال حاضر مشغول نگارش داستان‌های این مجموعه هستم و هنوز کار را به پایان نرسانده‌ام.