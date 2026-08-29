به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «قلعه عقاب‌ها» با هدف پاسداشت ثبت‌جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» و گرامی‌داشت روز قزوین، با همت اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری شرکت بهره‌برداری مترو تهران، امروز شنبه ۷ شهریورماه در ایستگاه متروی میرداماد آغاز به کار کرد.



در این نمایشگاه، ۲۰ قطعه عکس منتخب از قلعه الموت و لمبسر، از زوایای مختلف زمینی و هوایی، در معرض دید عموم قرار گرفته است، تصاویری که بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، معماری، طبیعی و چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد این مجموعه را در قاب دوربین عکاسان خبری و رسانه‌ای روایت می‌کنند.



انتخاب ایستگاه‌های پرتردد مترو تهران برای برپایی این نمایشگاه، رویکردی هدفمند برای خروج روایت میراث‌فرهنگی از فضاهای تخصصی و موزه‌ای و قرار دادن آن در مسیر زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند است، رویکردی که می‌تواند با پیوند میان میراث‌فرهنگی، رسانه و فضای عمومی شهر، زمینه آشنایی طیف گسترده‌تری از جامعه با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ایران را فراهم کند.



این نمایشگاه قرار است در چهار ایستگاه پرتردد مترو تهران برپا شود و پس از افتتاح در ایستگاه میرداماد، طی روزهای آینده به‌ترتیب در دیگر ایستگاه‌های پیش‌بینی‌شده نیز افتتاح و پذیرای شهروندان و مسافران مترو خواهد بود.



«قلعه عقاب‌ها» عنوانی است که در جریان فرآیند معرفی پرونده ثبت‌جهانی الموت نیز به‌عنوان روایتی هویتی و فرهنگی از این مجموعه مورد توجه قرار گرفت، مجموعه‌ای که با قرار گرفتن در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، به سی‌امین اثر میراث‌فرهنگی ملموس ایران در این فهرست تبدیل شد و بار دیگر جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم تمدن و میراث‌فرهنگی جهان برجسته کرد.



برپایی این نمایشگاه در آستانه ۹ شهریورماه، روز قزوین، همچنین فرصتی برای بازخوانی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این استان و معرفی بخشی از میراث آن به مخاطبان ملی است.



تصاویر به نمایش درآمده در این رویداد، حاصل نگاه عکاسان خبری رسانه‌ها به یکی از مهم‌ترین میراث‌های تاریخی ایران است و تلاش می‌کند در کنار ثبت یک رویداد تاریخی، تصویری زنده، ملموس و معاصر از میراثی ارائه دهد که اکنون در مقیاس جهانی نیز به رسمیت شناخته شده است.