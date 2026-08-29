به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص)، دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز با طرح جدیدی از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس، جلوهای متفاوت به خود گرفت.
این اثر با عنوان «خونخواهی امت احمد» تلاش دارد با زبانی تصویری، مفاهیم وحدت امت اسلامی، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق و عدالت را بازنمایی کند.
در این دیوارنگاره، حضور و همبستگی مردم در مسیر دفاع از آرمانهای اسلامی بهعنوان محور اصلی روایت تصویری اثر مورد توجه قرار گرفته است؛ روایتی که همزمان با میلاد پیامبر اسلام(ص)، بر مفهوم انسجام و ایستادگی امت اسلامی تأکید دارد.
ایدهپردازی و طراحی این اثر بر عهده بهنام شیرمحمدی بوده است.
دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) یکی از المانهای شاخص بصری شیراز است که با تغییر طرح خود در مناسبتهای مختلف، به بستری برای انتقال مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و انقلابی در فضای شهری تبدیل شده است.
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