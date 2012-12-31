به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره در گروه داستان 8 کتاب به مرحله دوم داوری‌ها راه یافتند که عبارتند از: «غزال رمیده از غزل» نوشته کامران داوری نیکو، «رستم در مرداب خوان دوم» نوشته حسن اصغری، «شهری میان تاریکی» نوشته هورنا هنرور، «قربانی سکوت» نوشته نرگس اکبری کردیانی، «نامحرم» نوشته یاسر نوروزی، «بابونه‌های سمفونی سرخ» نوشته محمد اسماعیل حاجی علیان، «ناهید» نوشته شهریار زمانی و در نهایت کتاب «بت دوره گرد» نوشته مرجان بصیری.

در گروه ادبیات زبان‌های دیگر نیز سه کتاب «عصاکشی» ترجمه وحید خدادادی، «سفر آقای فیل» نوشته ژوزه ساراماگو و ترجمه کیومرث پارسای و «ویلن سل نواز سارایوو» نوشته استیون گالووی و ترجمه بابک مظلومی راهی مرحله دوم داوری‌ها شدند.

در بخش متون قدیم نیز کتاب‌های «دیوان منجیک ترمذی» تالیف ترمذی و تصحیح احسان شواری مقدم، «دیوان نظام استرآبادی» تصحیح شایسته ابراهیمی و مرضیه بیک وردی لو و کتاب «دلیل الجنان» به تصحیح صابر امامی جواز حضور در مرحله دوم را کسب کردند.

در گروه شعر نیز کتاب‌های «مثل آکواریوم ته دریا» سروده مهدی نقبایی، «نسخه نسیان» سروده محمد سهرابی، «این وصله‌ها به ما نمی‌چسبد» سروده محمدحسین بهرامیان و «حتی پلاک خانه‌دار» سروده «سیدمهدی موسوی به مرحله دوم داوری‌ها راه یافتند.

در نهایت در گروه تاریخ و نقد ادبی نیز کتاب‌های «امپراتوری اسطوره‌ها» تالیف مجید ادیبزاده، «رمان تاریخی» نوشته گئورگ اوکاچ و ترجمه شهلا فیلسوفی، «شخصیت در ادبیات کودک و نوجوان» نوشته آسیه ذبیح نیا و منوچهر اکبری، «اشکال یک اسطوره» ترجمه سعید ارباب شیرانی، «تاریخ ادبیات ایران کهن» نوشته تیمور قادری و «طب و مضامین طبی» نوشته اکرم گلشنی به مرحله دوم راه یافتند.