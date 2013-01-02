به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره آموزشی تعاریف بنیادی در مورد نشانه، متن، رمزگان، گفتمان و بینامتنیت؛ تفاوتهای بین متون کلامی و تصویری و چندلایهای؛ مطالعات پیشانشانهشناختی تصویر؛ بلاغت تصویر، استعاره و مجاز مرسل و بسط این مفاهیم در حوزه نشانهشناسی تصویر؛ تحلیل تصویر و نشانهشناسی لایهای مطرح خواهد شد.
این دوره آموزشی در پنج جلسه روزهای یکشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار میشود. علاقهمندان برای ثبتنام فقط تا ۲۰ دی فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب مراجعه کنند.
مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم واقع است و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شمارههای ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.
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