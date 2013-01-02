به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره‌ آموزشی تعاریف بنیادی در مورد نشانه، متن، رمزگان، گفتمان و بینامتنیت؛ تفاوت‌های بین متون کلامی و تصویری و چند‌لایه‌ای؛ مطالعات پیشانشانه‌شناختی تصویر؛ بلاغت تصویر، استعاره و مجاز مرسل و بسط این مفاهیم در حوزه نشانه‌شناسی تصویر؛ تحلیل تصویر و نشانه‌شناسی لایه‌ای مطرح خواهد شد.